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Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi İstabul'a geldi

Fransa bandıralı dünyanın en büyük yolcu gemisi İstanbul Sarayburnu'na demirledi.

AA | 27.07.2019 - 14:43..
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Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden biri olan, 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na yanaştı.

303 YOLCUYA SAHİP

Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan demir alan Fransa bandıralı gemi, 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na demirledi. İlgiyle karşılanan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından İstanbul'u gezmek amacıyla gemiden ayrıldı.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi İstabul'a geldi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi İstabul'a geldi İZLE

İSTANBULDAN SONRA AYDIN LİMANINA GİDECEK

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi akşam saatlerinde rotasını Aydın'ın Didim Limanı'na çevirecek.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi İstabul'a geldi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi İstabul'a geldi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi İstabul'a geldi

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