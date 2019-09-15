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Dünyanın en güçlü adamlarının rekor denemesi

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen sporcular, 26 tonluk 2 biçerdöveri 7 metre ilerletmeyi başardı.

AA | 15.09.2019 - 17:38..
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden dünyanın en güçlü adamları bir araya geldi.

World Strongman Federation (WSF) Türkiye Başkanı Barbaros Serdar Boran ve Rus asıllı sporcu Roman Gavrushik, her biri 13 bin 200 kilogram ağırlığındaki iki biçerdöveri çekme rekor denemesi gerçekleştirdi.

7 METRE İLERLEDİLER

İki sporcu, bu kapsamda 26 bin 400 kilogram ağırlığında ve birbirine bağlanmış iki biçerdöveri, yedi metre boyunca hareket ettirdi.

Kamerayla kayıt altına alınan denemenin, değerlendirmek üzere Guinness yetkililerine iletileceği belirtildi. Gösterilere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dünyanın en güçlü adamlarının rekor denemesi

Dünyanın en güçlü adamlarının rekor denemesi

Dünyanın en güçlü adamlarının rekor denemesi

Dünyanın en güçlü adamlarının rekor denemesi

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