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Dünyanın en güçlü bilgisayarı 2021'de ABD'ye geliyor

ABD Enerji Bakanlığı, dünyanın en güçlü bilgisayarını üretmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 11:35..
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Teknoloji’nin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı. Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu süper güçlü bilgisayarlar, günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılıyor.

abd

ABD DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SÜPER BİLGİSAYARINI İNŞA EDECEK

ABD Enerji Bakanlığı, dünyanın en güçlü bilgisayarını oluşturmak için süper bilgisayar üreticisi Cray ile bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. 2021 yılında Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'na (ORNL) teslim edilmesi planlanan süper bilgisayar,  1,5 Exafloptan daha yüksek bir performans sunacak.

Cray'in yeni Shasta mimarisine dayanan sistem, yüksek performanslı AMD teknolojisine sahip olacak. Bu en güçlü süper bilgisayarın fiyatı ise 600 milyon doların üzerinde.

süper bilgisaya

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, “Dünyanın en güçlü bilgisayarı olacak Frontier'in rekor kıran performansı ülkemizin, tüm dünyanın yaşamlarını ve ekonomik refahını artıran bilim dünyasına liderlik etme kabiliyetini artıracaktır.'' ifadelerini kullandı.

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