taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.558
Euro
6.1976
Altın
1428.26
Borsa
102686.11
Gram Altın
255.37

Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı 17 tonluk kamyonu havada tuttu

Almanya’nın Münih kenti merkezli endüstriyel yapıştırıcı firması DELO, 17.2 tonluk kamyonu havada tutarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

DHA | 30.07.2019 - 17:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Bir yapıştırıcı firması olan DELO, ürettiği bir yapışkanı tanıtmak için rekor denemesine imza attı.

17.2 TONU HAVADA TUTTU

Almanya’nın Münih kenti merkezli endüstriyel yapıştırıcı firması DELO Industrie Klebstoffe’in ürettiği dünyanın en güçlü yapıştırıcısı, 17.2 tonluk kamyonu 1 saat süreyle, 1 metre havada tutarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı 17 tonluk kamyonu havada tuttu

Yapıştırıcı; 3,5 santimetre çapındaki, bir ucu kamyona, diğer ucu vince bağlı olan iki metal parçaya sürüldü.

Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı 17 tonluk kamyonu havada tuttu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

Rasim Ozan, Boşnaklara hakaretten hakim karşısına çıktı

271
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

107
Hazal Kaya'dan bikinili hamilelik pozu

Hazal Kaya'dan bikinili hamilelik pozu

100
Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

Saldırıya uğrayan hamile kadın tahliye kararıyla yıkıldı

794
ABD'deki FETÖ şebekesi

ABD'deki FETÖ şebekesi

122
Lille Yusuf için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

Lille Yusuf için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

46
Emre Mor Galatasaray'da

Emre Mor Galatasaray'da

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir