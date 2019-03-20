Beyazıt Devlet Kütüphanesi, “Dünyanın en güzel 10 kütüphanesi” listesinde, dördüncü sırada yer aldı. Bu kütüphanenin bulunduğu yapı, aslında 1506’da inşa edilen ve içerisinde mutfaktan hamama, medreseden hastaneye kadar pek çok birimi içeren bir kompleks olarak inşa edilmişti. 1884’te ise, “Kütüphane-i Umum-i Osmani” adıyla kuruldu. Zamanla da bir derleme kütüphane oldu. Çünkü kütüphanenin yarısında kitap varsa, ki bunların 11 bin 120 adedi el yazması eserlerden oluşuyor, bunun yanında da bir milyona yakın doküman saklıyordu.

İşte tüm bu özelliklere sahip Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Amerika’da Wired dergisinin sıralamasına göre, dünyadaki en güzel 10 kütüphane arasında dördüncü seçildi.

Peki listedeki diğer kütüphaneler hangileri mi?

1 – Danimarka, Dokk1

Dokk1 Kütüphanesi, 30 bin metrekarelik alanı ile tüm İskandinav ülkelerinin en büyük kütüphanesi ve

2016’da, Dünyanın En İyi Halk Kütüphanesi Ödülü’ne layık görülmüştü. En ilginç bulunan özelliği ise, ortasında şehirdeki hastaneye bağlı bir çan bulunması ve her doğumdan sonra bir kez çalınması… Bunun yanında ise, limana bakan manzarasıyla da dikkat çekiyor.

2 – ABD, Lawrence Halk Kütüphanesi

Amerika’da Vermont’ta bulunan Lawrence Halk Kütüphanesi, Mimar Gould Evans tarafından, 1972’de inşa edilen binanın iskeleti üzerine kurulmak üzere tasarlandı. Bu kütüphanenin çekici özelliği ise, pek çok noktasında tavana kadar yükselen camlar ve doğal bir aydınlatmaya sahip olması…

3 – Çin, Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi

Zen Yuan’da bulunan bu kütüphanenin rafları kıvrımlı bir şekilde ve kitapların tavana doğru bükülerek koyu renkte aynalardan oluşan yer döşemesi üzerine yaptığı yansımadan dolayı burada yürümek kitaplardan oluşan bir nehirde yürümeye benzetiliyor. Çünkü aynı zamanda kütüphane bir nehir kenarında kurulu…

4 – Türkiye, Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Girişte de belirttiğim gibi İstanbul’da bulunan Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin de en özel yanı mimari yapısı. Mekansal olarak Beyazıt Meydanı’nı çevreliyor ve tanımlıyor. Çok yönlü kütüphane içeriği de oldukça ilgi çekiyor.

5 – Norveç, Vennesla Kütüphanesi

Vennesla şehrinde bulunan bu kütüphanenin gövdesini oluşturan 27 taşıyıcı kemer, aynı zamanda iskeletini de oluşturuyor. Onu ilginç kılan yönü ise, her bir kemerde aydınlatmalar bulunan bu kütüphane, bir uzay gemisini andırıyor…

6 – Norveç, Bodo Kütüphanesi

İçinde pek çok modern kütüphane bulunan Norveç, listede iki kez yer alıyor, evet. Bodo Kütüphanesi ise, 6 bin 317 metrekarelik bir kapalı alana sahip bir kompleks. İçinde de üç oditoryum ve konser salonu bulunuyor. Şehrin limanlarına bakan manzarasının yanı sıra tavana kadar da camlarla kaplı…

7 – ABD, Chicago Halk Kütüphanesi

Listede iki kez yer alan bir diğer isim ise, Amerika. Chicago’da yeni inşa edilen bu kütüphanenin en belirgin özelliği, feng-shui prensiplerine göre tasarlanmış olması. Çakıl taşı şeklinde tasarlanmış olan binanın her birinde güneşlikler olan camla kaplı ve hiçbir sivri köşesinin yok. Böylece serin ve aydınlık tutulması amaçlanan yapı, aynı zamanda çocuklar için de güvenli kılınmak istenmiş.

8 – İngiltere, Birmingham Kütüphanesi

Bu kütüphane ise, fütüristtik yapısı ile dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında metal örgülerle sarılmış bu binanın 30 bin metrekarelik kapalı alana sahip iç mimarisi de bir alışveriş mağazasını andırıyor. Ayrıca İngiltere’nin yeni inşa edilen gözde kütüphanelerinden…

9 – Kanada, Halifax Merkez Kütüphanesi

Halifax Merkez Kütüphanesi, ülke çapında 13 kütüphane zincirinin ilki ve 14 bin 500 metrekarelik kapalı alanı ile en büyüğü. Şehir merkezinde yer alan bu kütüphane, neredeyse tamamen camla kaplı ve üst üste dev cam tuğlalar konmuş gibi duruyor. Bir diğer ilgi çeken yanı ise, zaman zaman içinde konserlerin de izlendiği bir yer olan bu kütüphanenin mimarisinde açık havada kitap okumak isteyenlerin düşünülmüş olması. Çünkü binanın tepesinde buna özel bir kat var.

10 – Meksika, Conarte Kütüphanesi

Anagrama Mimarlık Atölyesi’nin tasarladığı bu kütüphane de oldukça ilgi çeken bir dizayna sahip. Kitap rafları baş aşağı duruyormuş gibi bir his uyandırırken, oturma şekli de ziyaretçilerin zaman kavramını yitirmesi amaçlanarak tasarlanmış. Duvarlarda denizköpüğü mavisi rengi tercih edilen binada, aynı zamanda sıcak bir ortam oluşturmaya yönelik ışıklandırma da yapılıyor. Bu kütüphanede çocuklar ayrıca düşünülmüş. Onlar kitap okumaya teşvik edilirken bir yandan da bir oyun alanındaymış gibi hissetsinler diye her ayrıntı düşünülmüş…

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Damla Karakuş

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