taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7714
Euro
6.5677
Altın
1403.14
Borsa
95901.88
Gram Altın
260.315

Dünyanın en güzel evleri

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar listesiyle karşınızdayız. Son derece rahatlatıcı ve huzurlu bu evleri görseniz, emin olun içinden çıkmak istemezdiniz.

Özel İçerik | 27.06.2019 - 16:33..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Sizin de aklınıza huzur denilince; yemyeşil bir bahçe, içerisinde müstakil bir ev, şehrin gürültüsünden, günlük hayatın kargaşasından uzak, sakin, kavgasız dövüşsüz bir hayat geliyorsa sizi bu sakin yuvalarla tanıştıralım. Normalde bir benzeri olmayan bu evlere sahip olamasak da geçici süreyle konaklamamız mümkün. Gelin, hayalleri süsleyen bu huzur ötesi evlere yakından bakalım. Aşağıdakiler gibi bir evimiz olsa, fena mı olur…

RÜYA GİBİ AĞAÇ EVLER: ATLANTA

Burası 2016 Ocak ayında, tüm dünyanın en gözde yerleri arasında bir numara seçildi. Bana kalırsa en romantik, huzur ve ilham verici yerlerden biri. Şehirden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için güzel bir seçenek.

Dünyanın en güzel evleri

Bu evin gecelik bedeli ise 450 dolar. İçerisinde wi-fi bulunuyor ve maksimum iki kişi konaklayabiliyor.

Dünyanın en güzel evleri

İSKOÇYA’NIN DERİNLİKLERİNDE ZEPLİN EV

Yine dünyadaki en iyi konaklanamalı evlerinden biri olan bu evde, 2 kişi konaklayabiliyor.

Dünyanın en güzel evleri

Gecelik maliyeti de 220 euro. Bu evde geceleri gökyüzündeki milyonlarca yıldızı, özel tasarlanan pencereleri sayesinde izlerken mest olacaksınız.

Dünyanın en güzel evleri

DENİZ KABUĞU İÇİNDE YAŞAMAK İSTEYENLERE: CASA CARACOL

Meksika Yucatán Yarımadası Karayip Denizi'nde 7 kilometre uzunluğundaki Isla Mujeres Adası'nda bulunan bu özel tasarım ev, Taş Devri evlerini andırıyor. Gecelik maliyeti ise 300 dolar.

Dünyanın en güzel evleri

Benzersiz bir konaklama için, birkaç kişi toplanıp kalınabilir.

BALİ'NİN EN GÜZEL BAMBU EVİ

Tamamen bambudan inşa edilmiş, Bali’de bulunan mimari bir şaheser. Birçok kişinin rüya tatil rotalarında Bali mutlaka yer alıyor. Bambusuyla ünlü bölgenin ruhunu en iyi şekilde yansıtan yapıda, gecelemek iyi bir tercih olacaktır. Balayı için sıkça ziyaret edilen bölge de farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Dünyanın en güzel evleri

Eşsiz doğası ve huzurlu ortamıyla Bali’deki bu ev, 4 kişinin konaklaması için uygun. 4 kişinin gecelik konaklama bedeli ise 227 dolar.

Dünyanın en güzel evleri

ZEBRA SAFARİ ÇADIRI – GÜNEY AFRİKA

Macera tutkunu musunuz? Safariyi ve hayvanları da seviyorsanız bu iş oldu demektir. İşte şimdiki evimiz, macerayı çok seven ve hayvanlarla birlikte kalmak isteyen kişiler için oldukça uygun bir yer. Evinizin etrafında zebraların dolaştığını düşünün. Yani bu bizim bildiğimiz evcil hayvan gibi; her yer sizin bahçeniz zaten. Vahşi yaşamın ortasında bu maceralı yerde safariye çıkabilirsiniz. Burada kalmanın bedeli tam olarak 224 dolar.

Dünyanın en güzel evleri

Maceraseverlerin favorisi olan bu evde bir veranda, hamak ve piknik masası bulunuyor. Elbette etrafınızda zürafalar dolaşıyor. 2 adet yatak odası olan evde, 4 konuk kalabiliyor. Vahşi yaşamın ortasındaki bu evde konaklamanın gecelik bedeli ise 224 Dolar.

KİŞİYE ÖZEL ADA - NORVEÇ

Issız bir ada... Kuzey ülkesi Norveç'te bir adayı tamamen size tahsis ediyorlar. Gecelik fiyatını soracak olursanız 4 bin 290 dolar. İster tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle güzel bir gece geçirmenin bedeli Türk lirası olarak çok da olsa birçok insanın buralarda kaldığını bildiriyor turizm acenteleri.

Dünyanın en güzel evleri

Ve bu kişiler arasında bizim Türkler de var. Mükemmel kırmızı evde ıssız adaya kaçma fikri güzel olabilir aslında, ama biraz para lazım.

Dünyanın en güzel evleri

MİNİMAL MİMARİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ: MEKSİKA - CASA TİNY

Meksika’da bulunan ve her şeyden kaçıp gitme isteği uyandıran bu ev, oldukça minimal tasarlandı. Casa Tiny; dinlenmek, yazmak, okumak ve konuşmak için ideal bir yer. Bitki ve hayvanlarla çevrili, huzurlu, sessiz ve konforlu. Belki ülke olarak biraz güvensiz durabilir ama burada bile kalmanın bedeli 2 kişi için 221 dolar.

Dünyanın en güzel evleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni parti hazırlığında

Ali Babacan yeni parti hazırlığında

354
Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

556
Asena Atalay 3 bin TL nafaka alacak

Asena Atalay 3 bin TL nafaka alacak

124
Susuz kalan Merkel yine titredi

Susuz kalan Merkel yine titredi

174
Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

157
NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

32
Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu

Volkan, Burak, Emre ve Arda'dan tatil pozu

57
[+] Görüş bildir