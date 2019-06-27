Dünyanın en güzel evleri

Sizin de aklınıza huzur denilince; yemyeşil bir bahçe, içerisinde müstakil bir ev, şehrin gürültüsünden, günlük hayatın kargaşasından uzak, sakin, kavgasız dövüşsüz bir hayat geliyorsa sizi bu sakin yuvalarla tanıştıralım. Normalde bir benzeri olmayan bu evlere sahip olamasak da geçici süreyle konaklamamız mümkün. Gelin, hayalleri süsleyen bu huzur ötesi evlere yakından bakalım. Aşağıdakiler gibi bir evimiz olsa, fena mı olur…

RÜYA GİBİ AĞAÇ EVLER: ATLANTA

Burası 2016 Ocak ayında, tüm dünyanın en gözde yerleri arasında bir numara seçildi. Bana kalırsa en romantik, huzur ve ilham verici yerlerden biri. Şehirden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için güzel bir seçenek.

Bu evin gecelik bedeli ise 450 dolar. İçerisinde wi-fi bulunuyor ve maksimum iki kişi konaklayabiliyor.

İSKOÇYA’NIN DERİNLİKLERİNDE ZEPLİN EV

Yine dünyadaki en iyi konaklanamalı evlerinden biri olan bu evde, 2 kişi konaklayabiliyor.

Gecelik maliyeti de 220 euro. Bu evde geceleri gökyüzündeki milyonlarca yıldızı, özel tasarlanan pencereleri sayesinde izlerken mest olacaksınız.

DENİZ KABUĞU İÇİNDE YAŞAMAK İSTEYENLERE: CASA CARACOL

Meksika Yucatán Yarımadası Karayip Denizi'nde 7 kilometre uzunluğundaki Isla Mujeres Adası'nda bulunan bu özel tasarım ev, Taş Devri evlerini andırıyor. Gecelik maliyeti ise 300 dolar.

Benzersiz bir konaklama için, birkaç kişi toplanıp kalınabilir.

BALİ'NİN EN GÜZEL BAMBU EVİ

Tamamen bambudan inşa edilmiş, Bali’de bulunan mimari bir şaheser. Birçok kişinin rüya tatil rotalarında Bali mutlaka yer alıyor. Bambusuyla ünlü bölgenin ruhunu en iyi şekilde yansıtan yapıda, gecelemek iyi bir tercih olacaktır. Balayı için sıkça ziyaret edilen bölge de farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Eşsiz doğası ve huzurlu ortamıyla Bali’deki bu ev, 4 kişinin konaklaması için uygun. 4 kişinin gecelik konaklama bedeli ise 227 dolar.

ZEBRA SAFARİ ÇADIRI – GÜNEY AFRİKA

Macera tutkunu musunuz? Safariyi ve hayvanları da seviyorsanız bu iş oldu demektir. İşte şimdiki evimiz, macerayı çok seven ve hayvanlarla birlikte kalmak isteyen kişiler için oldukça uygun bir yer. Evinizin etrafında zebraların dolaştığını düşünün. Yani bu bizim bildiğimiz evcil hayvan gibi; her yer sizin bahçeniz zaten. Vahşi yaşamın ortasında bu maceralı yerde safariye çıkabilirsiniz. Burada kalmanın bedeli tam olarak 224 dolar.

Maceraseverlerin favorisi olan bu evde bir veranda, hamak ve piknik masası bulunuyor. Elbette etrafınızda zürafalar dolaşıyor. 2 adet yatak odası olan evde, 4 konuk kalabiliyor. Vahşi yaşamın ortasındaki bu evde konaklamanın gecelik bedeli ise 224 Dolar.

KİŞİYE ÖZEL ADA - NORVEÇ

Issız bir ada... Kuzey ülkesi Norveç'te bir adayı tamamen size tahsis ediyorlar. Gecelik fiyatını soracak olursanız 4 bin 290 dolar. İster tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle güzel bir gece geçirmenin bedeli Türk lirası olarak çok da olsa birçok insanın buralarda kaldığını bildiriyor turizm acenteleri.

Ve bu kişiler arasında bizim Türkler de var. Mükemmel kırmızı evde ıssız adaya kaçma fikri güzel olabilir aslında, ama biraz para lazım.

MİNİMAL MİMARİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ: MEKSİKA - CASA TİNY

Meksika’da bulunan ve her şeyden kaçıp gitme isteği uyandıran bu ev, oldukça minimal tasarlandı. Casa Tiny; dinlenmek, yazmak, okumak ve konuşmak için ideal bir yer. Bitki ve hayvanlarla çevrili, huzurlu, sessiz ve konforlu. Belki ülke olarak biraz güvensiz durabilir ama burada bile kalmanın bedeli 2 kişi için 221 dolar.