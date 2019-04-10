Birbirinden sanatsal ofis binaları

Eskiden çok sayıda ofis binası bakımsız ve sönüktü, şimdi birer sanat eseri gibiler. O kırık dökük betonarmeler yeni nesil ofis anlayışıyla dışarıdan da muhteşem pozlar veriyor. Sıkıcı ofis binalarının dışına çıkabilmiş, yaratıcı tasarımları ve keyifli çalışma ortamlarıyla kıskandıran yapılardan bahsediyorum.

Dünya Mimarlık Festivali’nin seçtiği bu ofis binalarını görmek isteyeceksin.

BU BİNALARDA ÇALIŞMAK MOTİVASYON SEBEBİ

Ofis kelimesi bile insana duyunca bir sıkkınlık verir. Kasıntı bir ortam, üstüne üstüne gelen duvarlar… Dünyaca ünlü bazı markalar, en az yaptıkları işler kadar tasarımları ve çalışma ortamlarıyla da dikkat çekiyor. Google bu konuda akla gelen ilk firma olsa da, ben refah ortamından çok, sanatsal yapılarını kastediyorum. Bakınız o yapılardan birkaçına sadece bakmak bile insanı verimli çalıştırıyor.

BREZİLYA/ SAN PAULO

Yüzlerce birleştirilmiş tuğla görünümüyle dikkat çeken bu kardeş binalar, alışılagelmiş yapılardan çok aykırı. Yoldan geçen insanlar da eminim gördükleri yapı karşısında büyüleniyorlardır.

LİZBON/PORTEKİZ

Lizbon'da bulunan bu ofis binası adeta biz müzelik. Dış tasarımındaki ayrıntılar olsun, duvar süslemeleri olsun, dışarıdan gören ofis demeye bin şahit istiyor.

NARON/İSPANYA

Bakımlı bir çim arazinin yanında uzun ve alçak bir binaya ev sahipliği yapan giyim firması, sade şıklığıyla dikkat çekiyor. Izgaramsı görünüşüyle zariflik sanatla buluşuyor.





AUCKLAND/ YENİ ZELANDA

Bu bina üç caddeden erişilebilen, Ponsonby Road'un şık alışveriş semtine renk katacak yiyecek-içecek, alışveriş ve aynı zamanda bir ofis binası. Gotik bir tarzı olduğu söylenebilir ama çok şık durduğu bir gerçek.

Bu da arka cephesi...

AARHUS/DANİMARKA

Tek kelimeyle nefis bir tasarım! Proje, şehirdeki modern anlayışın sanatsal bir yansıması gibi. Danimarka başlı başına bir elitlik. Bu bina da ülkenin o sofistik havasını oldukça yansıtıyor.

POLONYA/ WRZESNİA

Polonya'nın Września kentinde bulunan bu basın-yayın merkezi, gazete sütunlarını anımsatmak için cephesinde küpürlü bir tarza sahip.

AVUSTRALYA/ SPRİNG HİLL

Avustralya'nın Spring Hill kentinde bulunan 490 Consulting Suites, büyüleyici bir dış görünüm oluşturmak için yatay ve dikey çizgilerin bir kombinasyonunu kullanıyor. 19'uncu yüzyıldan kalma bina, modern zevklere uyacak şekilde yakın zamanda yeniden restore edildi.





TOKYO/JAPONYA

Plaza, deprem sonrasında edinilen derslerden yararlanarak en son çevre yapı sistemlerini bütünleştiriyor. Dış cephede kullanılan saçaklı yapı ve bitki süslemeri de bir o kadar estetiklik katmış. Sabahları işe geldiğinde şöyle bir binaya girmek isteyeceğine eminim...

BELÇİKA/ANTWERB

Antwerp'teki yeni Liman Evi, sahipsiz bir yangın istasyonunu yeni bir merkez haline getirdi. Manzarasıyla bütünleşen bu yapı, devasa bir gemi gibi duruyor.

HİNDİSTAN/ BANGALORE

Hindistan'ın Bangalore şehrinde bulunan mimarlık firması Sanctuary'in ofisleri, dış mekanlarda ve iç mekanlarda hava akışını kolaylaştıran hareketli duvarlarla kaplı. Bungalov tarzında tasarlanan bina, bahçedeki verandalarla da çalışanlara ferah ve doğal bir ortam sağlıyor.