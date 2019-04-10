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Birbirinden sanatsal ofis binaları

Hindistan’dan İsveç’e, İsveç’ten Avustralya’ya kadar dünyanın her yerinden birbirinden güzel ofis binalarını gezelim.

Özel İçerik | 10.04.2019 - 12:15..
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Birbirinden sanatsal ofis binaları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Eskiden çok sayıda ofis binası bakımsız ve sönüktü, şimdi birer sanat eseri gibiler. O kırık dökük betonarmeler yeni nesil ofis anlayışıyla dışarıdan da muhteşem pozlar veriyor. Sıkıcı ofis binalarının dışına çıkabilmiş, yaratıcı tasarımları ve keyifli çalışma ortamlarıyla kıskandıran yapılardan bahsediyorum.

Dünya Mimarlık Festivali’nin seçtiği bu ofis binalarını görmek isteyeceksin.

BU BİNALARDA ÇALIŞMAK MOTİVASYON SEBEBİ

Ofis kelimesi bile insana duyunca bir sıkkınlık verir. Kasıntı bir ortam, üstüne üstüne gelen duvarlar… Dünyaca ünlü bazı markalar, en az yaptıkları işler kadar tasarımları ve çalışma ortamlarıyla da dikkat çekiyor. Google bu konuda akla gelen ilk firma olsa da, ben refah ortamından çok, sanatsal yapılarını kastediyorum. Bakınız o yapılardan birkaçına sadece bakmak bile insanı verimli çalıştırıyor.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

BREZİLYA/ SAN PAULO

Yüzlerce birleştirilmiş tuğla görünümüyle dikkat çeken bu kardeş binalar, alışılagelmiş yapılardan çok aykırı. Yoldan geçen insanlar da eminim gördükleri yapı karşısında büyüleniyorlardır.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

LİZBON/PORTEKİZ

Lizbon'da bulunan bu ofis binası adeta biz müzelik. Dış tasarımındaki ayrıntılar olsun, duvar süslemeleri olsun, dışarıdan gören ofis demeye bin şahit istiyor.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

NARON/İSPANYA

Bakımlı bir çim arazinin yanında uzun ve alçak bir binaya ev sahipliği yapan giyim firması, sade şıklığıyla dikkat çekiyor. Izgaramsı görünüşüyle zariflik sanatla buluşuyor.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

AUCKLAND/ YENİ ZELANDA

Bu bina üç caddeden erişilebilen, Ponsonby Road'un şık alışveriş semtine renk katacak yiyecek-içecek, alışveriş ve aynı zamanda bir ofis binası. Gotik bir tarzı olduğu söylenebilir ama çok şık durduğu bir gerçek.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

Bu da arka cephesi...

Birbirinden sanatsal ofis binaları

AARHUS/DANİMARKA

Tek kelimeyle nefis bir tasarım! Proje, şehirdeki modern anlayışın sanatsal bir yansıması gibi. Danimarka başlı başına bir elitlik. Bu bina da ülkenin o sofistik havasını oldukça yansıtıyor.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

POLONYA/ WRZESNİA

Polonya'nın Września kentinde bulunan bu basın-yayın merkezi, gazete sütunlarını anımsatmak için cephesinde küpürlü bir tarza sahip.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

AVUSTRALYA/ SPRİNG HİLL

Avustralya'nın Spring Hill kentinde bulunan 490 Consulting Suites, büyüleyici bir dış görünüm oluşturmak için yatay ve dikey çizgilerin bir kombinasyonunu kullanıyor. 19'uncu yüzyıldan kalma bina,  modern zevklere uyacak şekilde yakın zamanda yeniden restore edildi.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

TOKYO/JAPONYA

Plaza, deprem sonrasında edinilen derslerden yararlanarak en son çevre yapı sistemlerini bütünleştiriyor.  Dış cephede kullanılan saçaklı yapı ve bitki süslemeri de bir o kadar estetiklik katmış. Sabahları işe geldiğinde şöyle bir binaya girmek isteyeceğine eminim...

Birbirinden sanatsal ofis binaları

BELÇİKA/ANTWERB

Antwerp'teki yeni Liman Evi, sahipsiz bir yangın istasyonunu yeni bir merkez haline getirdi. Manzarasıyla bütünleşen bu yapı, devasa bir gemi gibi duruyor.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

HİNDİSTAN/ BANGALORE

Hindistan'ın Bangalore şehrinde bulunan mimarlık firması Sanctuary'in ofisleri, dış mekanlarda ve iç mekanlarda hava akışını kolaylaştıran hareketli duvarlarla kaplı. Bungalov tarzında tasarlanan bina, bahçedeki verandalarla da çalışanlara ferah ve doğal bir ortam sağlıyor.

Birbirinden sanatsal ofis binaları

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