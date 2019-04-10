Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı

Sabit disklerin yerini gün geçtikçe SSD'ler alıyor. Çok daha hızlı, ince ve batarya dostu olması nedeniyle tercih edilen SSD'lere bir yenisi daha eklendi. Lexar Professional SL100 Pro Portable SSD adını taşıyan yeni nesil SSD, dünyanın en hızlı SSD'si olma özelliğine sahip.

Kompakt boyutlarda olan ürünün USB 3.1 Type-C bağlantısı sayesinde okuma hızı 950 MB/s, yazma hızı ise 900 MB/s'e ulaşabiliyor. Bir önceki nesil ürünlerle kıyaslandığında ise hız farkının iki katına çıkması oldukça dikkat çekiyor.

Darbelere ve sarsıntılara karşı da dayanıklı olduğu açıklanan SSD, 100 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

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