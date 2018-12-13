Dünyanın en hızlı ıısırığı bir karıncaya ait

Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan makaleye göre; New York'taki Smithonian Doğal Tarih Müzesi'nden Andrew Suarez, "Bu karıncalar büyük ihtimalle bu 'süper yeteneklerini' diğer böcekleri sersemletmek ya da karınca yuvası girişinden uzaklaştırmak için kullanıyorlar. Daha sonra çaresiz kurbanı, lavraların yutacağı yuvanın merkezi kısmına taşıyorlar" dedi.

YERYÜZÜNDEKİ EN GÜÇLÜ CANLILAR: BÖCEKLER

Bilindiği gibi, büyüklüklerindeki fark dikkate alındığında, yeryüzündeki en güçlü, en keskin gözlü ve en hızlı canlılar memeliler veya diğer omurgalılar değil, böcekler ve diğer omurgasız canlılardır.

Örneğin, zehirli sinek bir saniyede çok uzakta duran kurbanı hedefleyerek yakalayabilir. Mantis karidesleri de küçük kalibreli bir av tüfeğinden çıkan mermi gibi kurbanlarının kabuklarına güçlü bir şekilde vurabilirler. Çekirge ve ağustos böceklerinin bacakları onları boylarının yüz katı yüksekliğe fırlatarak iki futbol sahası uzunluğuna eşdeğer bir mesafeye ulaştırabilir.

DRACULA'NIN ÇENE HIZINI İNCELEDİLER

Suarez ve arkadaşları, Avustralya ve Endonezya'nın tropikal ormanlarında yerliler ve bir çok natüralistin ‘dracula' olarak adlandırdıkları Mystrium camillae türünden sıra dışı karıncanın çene hızının nasıl çalıştığını incelediler.

Diğer yırtıcı karıncaların aksine, doğa severlerin uzun zaman önce farkettikleri gibi, ‘dracula' karıncalarının çeneleri sürekli kapalı haldedir. Çenelerini nasıl kullandıkları ve nasıl bir vuruş gücüne sahip oldukları uzun zamandır bilim insanlarını tartıştıran bir konuydu.

SAATTE 320 KM HIZLA ISIRIYORLAR

Bir kaç Mystrium camillae yakalayan fizikçi ve biyologlar, x-ışınları ve saniyede 480 bin kare alabilen yüksek hızlı kameralar kullanarak davranışlarını izlemeye başladılar. Bu gözlemler sonucunda ‘dracula'nın beklenmedik bir şekilde yeryüzünün ısırık hızı şampiyonu olduğu ortaya çıktı.

Suarez ve ekibinin belirttiğine göre, bu karıncaların çeneleri saniyede 0.000015, saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor. Aynı zamanda vuruş güçleri o kadar etkilidir ki, termitler ve diğer böcekleri sersemleterek bayıltıyor.

DAHA HIZLI KARINCALAR OLABİLİR

Makalenin yazarı ve dünyanın en önde gelen karınca bilimi uzmanlarından biri olan Adrian Smith, Avrasya'nın tropikal ormanlarında Mystrium türünden olan benzer çene yapılarına sahip termitler ve daha hızlı karıncalar olduğundan emin olduğunu belirtti. Smith, Suarez ve arkadaşları yakın bir zamanda bu böcekleri bulmaya ve ‘dracula'nın rekorunu kırmaya çalışacaklar.