Dünyanın en hızlı karıncası belli oldu

Bilim insanları, Büyük Sahra gümüş karıncalarının, saatte yaklaşık 580 kilometreye eş değer hızda koştuğunu keşfetti.

60 DERECE SICAKLIKTA BİLE LEŞ TAŞIYORLAR

İsimlerini yaşadıkları bölgeden alan bu karıncaların; saniyede 50 uzun adım atabildiği, uzun adım mesafesinin, hızlarına göre 4.7 ila 2.8 milimetre arasında değişebildiği belirtildi. Karıncaların aynı zamanda, 60 dereceyi bulan sıcaklıkta bile diğer hayvanların leşlerini taşıdığı gözlendi.

DÖRT NALA KOŞARKEN 6 BACAĞINI AYNI ANDA KULLANIYOR

Almanya'da Ulm Üniversitesi'nden Sarah Pfeffer ve ekibinin, Büyük Sahra karıncalarıyla ilgili yaptığı çalışmanın ayrıntıları, "Journal of Experimental Biology" dergisinde yayınlandı. Ekipte yer alan bilim insanı Harald Wolf, karıncaların ayrıca dört nala koşmaya başlarken 6 bacağını aynı anda kullanmasının, yumuşak kuma gömülmelerini engelliyor olabileceğini belirterek, "Diğer çöl karıncaları arasında gümüş karıncalar özeller." ifadesini kullandı.

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BİRKAÇ OMURGASIZ ÖNÜNE GEÇİYOR

Hız konusunda Büyük Sahra gümüş karıncalarının önüne, Paratarsotomus macropalpis ismiyle anılan bir mayt ve Avustralya uyuz sineği gibi birkaç omurgasızın geçtiğine işaret edildi.