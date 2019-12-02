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Dünyanın en hızlı mobil internetine sahip ülkeleri belli oldu

Ajans Press, OpenSignal verilerini kullanarak internetle ilgili yaptığı yeni araştırma sonuçlarını duyurdu.

İHA | 02.12.2019 - 11:43..
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Akıllı telefonların son yıllarda bir hayli popüler hale gelmesi nedeniyle mobil internet hızları da önem kazandı. OpenSignal verilerinden aldığı bilgilere dayanarak, dünyadaki mobil ağ indirme hızlarına göre ülkeleri sıralayan Ajans Press, Türkiye'nin sıralamasını da ortaya çıkardı.

EN HIZLI MOBİL İNTERNET GÜNEY KORE'DE

Araştırma sonuçlarına göre Güney Kore, 52,4 Mbps ortalama hız ile en hızlı mobil internete sahip ülke oldu. 48,2 Mbps hız ile Norveç ikinci sırada yer alırken, Kanada ise 42,5 Mbps ile üçüncü oldu.

internet

TÜRKİYE 36. SIRADA

Ülkemizdeki kullanıcıların sık sık şikayet ettiği yavaş mobil internet sorunu, araştırma sonuçlarına da yansıdı. Türkiye, 17,1 Mbps mobil ağ indirme hızı ile 36. sırada kendine yer buldu.

Mobil internet hızlarının en kötü olduğu son üç ülke ise1,6 Mbps ile Irak, 3,1 Mbps ile Cezayir, 4,4 Mbps ile Nepal oldu.

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Dünyanın en hızlı mobil internetine sahip ülkeleri belli oldu

Dünyanın en hızlı mobil internetine sahip ülkeleri belli oldu

Dünyanın en hızlı mobil internetine sahip ülkeleri belli oldu

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