Dünyanın en iyi dağcılarının cesetlerine ulaşıldı

Kanada Federal Parklar Ajansı (CFPA), ülkenin batısındaki bir çığ felaketinden sonra Salı günü kaybolan dünyaca ünlü dağcıların cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. Amerikalı Jess Roskelley (36) ve Avusturyalı Hansjörg Auer (35) ile David Lama (28), geçen Salı Banff Ulusal Parkı’nın Howse Zirvesi’ne tırmanırken ortadan kaybolmuştu.

3 PROFESYONEL DAĞCININ CESEDİ BULUNDU

Uzmanlara göre, kaybolduklarından bir gün sonra, dünyanın en iyisi olarak kabul edilen profesyonel ve son derece deneyimli dağcılar havadan arandı. CFPA’dan bugün, “21 Nisan Pazar günü, üç dağcının cesedinin bulunduğu tespit edildi” açıklaması yapılarak dağcıların ailelerine başsağlığı dilendi.