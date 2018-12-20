Dünyanın en iyi spa merkezleri

Farklı kültürlerde yüz yıllar boyunca geliştirilen tekniklerle ortaya çıkmış bir gelenek... Egzotik masajlar, en iyi spa otellerinin olağanüstü atmosferiyle birleşince, yapılabilecek en huzurlu tatillerden biri ortaya çıkıyor; Spa tatili. Dünyanın en iyi spa otellerinde uygulanan özel şifa bulma, zayıflama, arınma, yenilenme ve detoksla, biraz rahatlamak senin de hakkın.

Spa tam anlamıyla nedir bahsedelim önce. Güzellik, fitness ve sağlık programlarını uygulayan şifacı ve masörlerin olduğu, yüksek mineral değerleriyle zenginlemiş yer altı kaynaklı sulu alanlara diyoruz. Aslında eski zamanlarda sadece şifalı su alanlarına deniyormuş ama modern dünyadaki en iyi spa merkezleri, sağlıkla ilgili her detayı bir araya getiren yer oldu. Onları klasik kaplıca ve termal otellerden ayıran fark da bu. Dünyanın en iyi spa merkezlerinde, yoga, pilates, bitki ve aroma terapileri, egzotik masajlar, kilo kontrolü, fitness ve reiki gibi özel uygulamaların birleştirildiği programlar hazırlanıyor.

HİNDİSTAN’IN EN HUZURLU YERİ- RAAS DEVİGARH

İlk rotamız Hindistan! Aravalli Dağları’nın büyüleyici manzarası eşliğinde, huzurun ülkesi Hindistan’ın en iyi spa merkezinde geçirilecek bir hafta, ruh ve beden sağlığınız için unutulmaz olabilir. Teknikleriyle dünyaca üne kavuşmuş masörlerden randevu alabileceğin Raas Devigarh, Hindistan’ı en huzurlu yerlerinden biri.

Raas Devigarh, 18 yy. dönemine ait bir saraydan dönüştürülmüş bir spa merkezi. Aynı zamanda beş yıldızlı bir otel. Özel süitleriyle konuklarını da oldukça şımartıyor. Ayurveda terapisi üzerinde yoğunlaşmış programlarıyla, çakralarını açarken kendini yenileyebileceğin; dünyanın en iyi spa merkezlerinden biri, bence gitmeye değer.

MASALLARA KONU OLAN MANZARAYA BAKIYOR: VİLLA STEPHANİE

Almanya, gece hayatı ve kültürüyle ünlü bir rota olsa da aslında mutlaka keşfedilmesi gereken bir yönü var. Müthiş bir doğaya sahip Almanya, Avrupa’nın en yeşil yerlerinden biri olmasının yanına konuklarından tam puan alan spa otelleri koymuş. Böylece huzuru yakalama şansınız oluyor.

Baden-Baden’de Brenners Park Hotel&Spa bünyesine konumlanmış Villa Stéphanie, özel detoks programları, egzotik bitki kürleri ve Uzak Doğu masaj teknikleriyle sıcacık ve konforlu bir spa tatili için iyi bir seçim olabilir. Masallarıyla ünlü Kara Orman (Black Forest) manzarasına sahip Villa Stéphanie, konuklarına önce tam teşekküllü bir sağlık testi uygulayarak ihtiyaçları belirliyor. Ardından da kişiye en yararlı olacak terapi programı öneriliyor.

MİMARİSİNE HAYRAN KALACAKSINIZ: BORGO EGNAZİA - İTALYA

“Asla ayrılmak istemeyeceğiniz bir yer.” mottosuna sahip Borgo Egnazia, Puglia’nın mükemmel doğası ve şık mimarisiyle iç içe geçmiş bir butik otel. Yoga, dans, egzotik masaj ve bitki kürleriyle konuklarına huzurlu bir tatil sunan Borgo Egnazia, İtalya’nın en iyi spa otellerinden biri olarak görülüyor.

Kadim kültürlerden gelen bilgilerle ruh ve zihin dengesine iyi gelen renk ve desenlerle tasarlanmış özel spa odalarında, ziyaretçiler hayatlarının en huzurlu dakikalarını geçiriyor. Alanında en iyi özel terapistler ve masörler, kişiye özel hazırladıkları kürlerle ruhu ve bedeni dengeliyor; insanı yeniden doğmuş gibi hissettiriyor.

HAMAM KÜLTÜRÜNÜN MERKEZİ BİZDE: HÜRREM SULTAN

Spa kültürünün en son seviyesi hamam olmalı… Hamam kültürünün merkezi olan ülkemiz, dünyanın en iyi hamamlarını içinde barındırıyor. Zamanında saray eşrafının rahatlamak için kullandığı Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, günümüzde herkese açık.

Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, eski geleneklerin yaşatıldığı bir yer. Tellaklar tarafından sıkı bir masaja ve tüm kaslarının açılmasına hazır ol. Hamama gitmek, bir insanın kendine yapabileceği en iyi şeylerden biri. Hem müzik hem masaj hem de sıcak suyla gevşediğin Türk hamamında, keselenme ve masajdan sonra da Türk kahvesi ve lokumla uğurlanıyorsun. Eve gidince de bir pamuk gibi yatağa giriyorsun. Uyanınca, bedeninin ve zihninin yenilendiğini fark ediyorsun.

ALPLER'İN BÜYÜLEYİCİ MANZARASINDA SPA DENEYİMİ

Dünyanın en iyi spa otelleri hakkında konuşuyorsak elbette İsviçre konuya bir yerden dahil olacaktı. Kusursuz doğası ve huzurlu atmosferi ile Avrupa’nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan İsviçre, mutluluk ve rahatlıkla süslenmiş bir tatil sunuyor. İsviçre spa otelleri, şifalı suları ve profesyonel masörleriyle spa deneyimini bir adım ileriye taşıyor.

İsviçre spa otelleri listesinde biri, oldukça dikkat çekiyor; The Chedi Andermatt, geleneksel Uzak Doğu terapilerini Alpler’in büyüleyici manzarasıyla birleştiriyor. Doğal ahşap kokulu odalarda, bitki kürleri ve yetenekli masörlerin elleri; The Cedi Andermatt konuklarının bedenlerini ve ruhlarını dengeliyor.

DEĞİŞİMİN BAŞLADIĞI NOKTA: SHA WELNESS - İSPANYA

Rotamızı İspanya’ya çeviriyoruz; sıradaki mekanımız SHA Welness Clinic. Akdeniz’in en güzel sahil kesimlerinden birinde, Alicante şehrine bulunan SHA Welness Clinic, kendini “değişimin başladığı yer” olarak tanımlıyor.

Sağlıkla ilgili her detayı bulabileceğin yerde; zayıflama, fitness, arınma, alışkanlıkları yapılandırma ve bitkisel aroma terapi gibi programlarla konuklarını 360 derecelik bir terapiyle yeniliyor. İspanya’da SHA Welness Clinic gibi keşfedilecek birçok iyi spa oteli var.