Dünyanın en kısa adamı öldü

Guinness Rekorlar Kitabı'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Dünyanın en kısa adamı Magar'ın hayatını kaybettiğini duymak üzüntü verici." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti İZLE

İYİ NİYET TURİZM ELÇİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Nepal'in Baglung bölgesinde 14 Ekim 1992'de doğan Magar'ın boyu 2010 yılında 18 yaşına geldiğinde Pohkara kentindeki Fewa Şehir Hastanesi'nde 67.08 santimetre olarak ölçülmüştü. 2011 yılında Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Magar, aynı yıl Nepal İyi Niyet Turizm Elçisi olarak görevlendirilmişti.

"ONU YIKAMAK ÇOK KÜÇÜKTÜ"

Öte yandan, babası daha önce yaptığı açıklamalarda, "Doğduğunda o kadar küçüktü ki avucumun içine sığabiliyordu. Onu yıkamak çok zordu. Çünkü çok küçüktü." ifadelerini kullanmıştı.