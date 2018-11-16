Dünyanın en çok konuşulan karnavalları

Çılgın bir festival mi arıyorsunuz? Alın size en çılgını. Her yıl düzenlenen dünyaca ünlü karnavallar, dünyanın her yerinden turistlerin katılımlarıyla kutlanıyor. En ünlü ve en çılgın karnavallar arasında en bilineni tabii ki sambanın başkenti Rio’da gerçekleşen Rio Karnavalı!

RİO DE JANERİO!

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen bu karnavalı duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Rio karnavalı her yıl düzenleniyor ve bu karnavala günde yaklaşık 2 milyon insan katılıyor. Karnavaldaki katılımcıları da Rio’da bulunan samba okulları oluşturuyor. Samba karnaval enstrümanları da bu karnavalın en önemli parçalarından biri. Dansın ve müziğin dayanılmaz cazibesi sokaktaki milyonlarca insanı kendi içine çekip herkesi adeta eğlenceye davet ediyor.

BİR ÇAMURLA BAŞLAYAN TRİNİDAD KARNAVALI

Şimdi Orta Amerika’dayız... Her yıl düzenlenen Trinidad Karnavalı, Hristiyanlık inancındaki Paskalya’dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk Çarşambası’ndan önceki Pazartesi ve Salı günleri kutlanıyor. Rengarenk kıyafetli katılımcıları, bitmek bilmeyen eğlence ve kutlamalarıyla adından çok söz ettiren bir karnaval.

Aslında ulusal bir tatil olarak kabul edilmese de karnaval zamanı tüm dükkanlar ve işyerleri kapanıyor ve herkes karnavala katılıyor. Aylar öncesinden hazırlıkları başlıyor; ritimli müzikler, latin dansları, çılgın kostümler, sokak partileri ve uzun kortejler tüm sokakları süslüyor. Karnaval pazartesi akşamı herkesin birbirine renkli çamur atmasıyla başlayıp, iki gün boyunca hiç durmadan devam ediyor. Bu yıl 16 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KARNAVALI: SALVADOR DE BAHİA

Guinness Rekorlar kitabına göre, Salvador de Bahia Karnalı dünyanın en büyük karnavalı olma özelliği taşıyor. Bir hafta boyunca devam eden karnavala yaklaşık 4 milyon kişi katılıyor ve karnavalın yapıldığı sokakların, meydanların ve caddelerin uzunluğu 25 kilometreyi bulabiliyor. Bu karnaval, 65 radyo istasyonu, 75 dergi, 139 video yapımcısı, 21’i uluslararası olmak üzere 97 gazete, 14 televizyon kanalı ve 168 internet sitesi aracılığıyla tam 135 ülkede yayınlanıyor.

MASKELERİYLE ÜNLÜ VENEDİK KARNAVALI

Venedik Karnavalı, İtalya’nın Venedik kentinde her yıl düzenlenen maskeli balo etkisinde bir karnaval. Paskalya’dan 40 gün önce başlayıp, Büyük Perhiz’in başlangıç günü olan Salı günü ya da Paskalya öncesi perhizin ilk çarşambası bitiyor. Her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçi bu karnavalı görmek için Venedik’e gidiyor. Karnavalın en önemli etkinliği, son haftasında düzenlenen en iyi maske yarışması. Yarışmanın birincisini uluslar arası kostüm ve moda tasarımcılarından oluşan bir juri seçiyor.

NOEL’DEN SONRAKİ 12. GECE: NEW ORLEANS MARDİ GRAS

Birleşik Devletler’in Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde gerçekleşen Mardi Gras Karnavalı, dünyanın en ünlü karnavalları arasında. Hristiyanlık’taki büyük perhiz dönemine hazırlık için yapılan karnaval sezonu, Noel’den sonraki on ikinci gecede yani 6 Ocak’ta başlıyor.

Balolar, geçit törenleri ve “Kral Keki” partileri düzenleniyor. Kış sezonunda yapılan bir karnaval olduğu için, hava yağışlı olmazsa her gün bir tane büyük geçit töreni düzenleniyor. En büyük ve en gösterişli karnavallar ise son beş gün içinde düzenleniyor. Karnavalın son haftasında da, küçüklü büyüklü bir çok etkinlik tüm New Orleans ve çevresinde mutlaka kutlanır.

11-11-11 KÖLN KARNAVALI

Almanya’nın Köln şehrinde her sene düzenlenen Köln festivali, Kasım ayının 11. günü saat 11’i 11 geçe başlıyor. Karnaval ruhu, Noel’den önceki dört hafta ve Noel’de erteleniyor; fakat sonrasında yeni yılda tekrar kutlanılmaya devam ediyor. Büyük perhizden önceki Salı günü, şehir merkezindeki sokaklar tamamen eğlenceye açılıyor. Tüm festival boyunca Köln sakinleri balo kıyafetleriyle dışarı çıkıp doyasıya eğleniyorlar.

RENGARENK ELBİSELER GİYMEK ZORUNLU: SANTA CRUZ DE TENERİFE

Bu karnaval her yıl Şubat ayında, Kanarya Adaları’nın en büyüğü ve başkenti olan Santa Cruz de Tenerife’de kutlanıyor. Rio Karnavalı’ndan sonra, dünyanın en ünlü ve en çok bilinen ikinci karnavalı olarak bilinen bu karnavalda eğlenceler, karnavalın açılış geçidinden önceki cuma akşamı başlayıp bir sonraki günün sabahına kadar devam ediyor. En fazla katılımcıya da bu günde rastlıyorsunuz. Rengarenk elbiseler giymiş yüzlerce insan sokaklarda eğlenip, Paskalya öncesi perhizin ilk Çarşambası’na kadar karvalı sürdürüyorlar.

TAM 1 HAFTA SÜREN NİCE KARNAVALI

Fransa Riviera’da bulunan, Nice’de yapılan karnaval Brezilya ve Venedik karnavallarıyla beraber, dünyanın sayılı büyük karnavallarından biri. Karnaval her yıl Şubat ayında düzenlenen karnavala, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi geliyor. İki hafta boyunca devam eden bu çılgın karnaval Büyük Perhiz’in başlangıcı olan Salı günü sona eriyor. Birçok geçit töreni, çocuklar için ücretsiz etkinlikler ve diğer aktivitelerle beraber oldukça renkli bir karnaval olduğu kesin.