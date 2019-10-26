Dünyanın en küçük kamerası üretildi

Oldukça küçük boyutlarda olan ve tıbbi amaçlara özel üretilen OmniVision OV6948 isimli kamera, “Ticari Olarak Kullanılabilen En Küçük Görüntü Sensörü” unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Sadece kum tanesi büyüklüğünde olan bu kamera özellikle cerrahi işlemlerde kullanılacak.

40 BİN PİKSEL RENKLİ GÖRÜNTÜ

0,575 x 0,575 x 0,232 mm boyutlarındaolan kamera, RGB Bayer arkadan aydınlatmalı bir yonga seti sayesinde 40.000 piksellik renkli bir görüntü oluşturabiliyor.

KILCAL DAMARLARDAN BİLE GEÇEBİLECEK

Kameranın çözünürlüğü düşük görünse de, insan vücudundaki en küçük damarların içinden geçebilecek ve cerrahlara tanılarda yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Bu teknolojilerden önce cerrahlar, bu işlemleri ya görmeden ya da oldukça düşük çözünürlüklü fiber optiklerden yararlanarak yapıyordu.

KAMERANIN DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

California merkezli OmniVision Technologies Inc.'in ürettiği sensör, 120 derecelik geniş bir görüş açısına sahip ve 3 ila 30 mm genişletilmiş bir odak aralığı var.

Görüntü dizisi saniyede 30 kareye kadar 200x200 çözünürlüğünde görüntü ve video çekebiliyor ve minimum parazitlenme ile bu görüntüleri 4 metreye kadar iletebiliyor.

HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK

Boyutlarına göre yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip kameranın nöroloji, oftalmoloji, KBB, kardiyoloji, spinal yaralanma, üroloji, jinekoloji ve artroskopi gibi alanlarda kullanılacağı belirtildi.

Kamera, düşük güç tüketimi ve daha uzun işlem süresi ile hastaların müdahalelerde rahatsız olmasını minimuma indiriyor