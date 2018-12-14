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Dünyanın en lüks saati Rolex'in köklü tarihi

Tasarımcısı Wilsdorf, markayı kurmadan önceki dönemlerde sadece cep saatlerinin kullanıldığının farkındaydı ve hep bileğe takılabilecek bir model hayal ediyordu.

Özel İçerik | 14.12.2018 - 14:26..
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Aybüke SENGİR/ [email protected]

Rolex’in doğuş hikayesinin temelini de, Wilsdorf’un bu hayali oluşturuyor. O güne dek sadece cep saati kullanılıyorken, bileğe takılan ilk saat olan Rolex'i tasarlayarak, saat dünyasında bir devrim yaratıyor. İlk önce; kısa, her dilde kolay telaffuz edilebilen, kulağa hoş gelen, hatırlaması kolay ve saate işlendiğinde zarif bir görüntü ortaya çıkaran bir isim arayışına giriyor. İşe; 1905 yılında, henüz 24 yaşındayken, Londra'da saat dağıtımında uzmanlaşan bir şirket kurmakla başlıyor.Dünyanın en lüks saati Rolex'in köklü tarihi

KRONOMETRİK HASSASİYET ARAYIŞI (1910-1914)

Rolex, ilk olarak mekanizma hareketlerinin kalitesine odaklandı. Kronometrik hassasiyete yönelik aralıksız araştırmalar, hızla başarıyı getirdi. 1910 yılında, Bienne şehrindeki Resmi Saat Değerlendirme Merkezi tarafından verilen, İsviçre Kronometrik Hassasiyet Sertifikası'nı alan, dünyadaki ilk kol saati bir Rolex'ti. Dört yıl sonra, 1914 yılında, Büyük Britanya'da bulunan Kew Rasathanesi, Rolex kol saatlerini, o tarihe kadar deniz kronometrelerine has bir derece olan "A" sınıfı hassasiyet belgesiyle ödüllendirdi. Bundan böyle, Rolex kol saati, hassasiyet ifadesiyle eş anlamlı olarak anılacaktı.

Dünyanın en lüks saati Rolex'in köklü tarihi

İLK SU GEÇİRMEZ SAAT (1926)

1926 yılında, Rolex'in, ilk su ve toz geçirmez kol saatini yaratmasıyla, ileriye doğru önemli bir adım atılmış oldu. "Oyster" adı verilen bu saat, mekanizma için optimum koruma sağlayan hermetik olarak kapatılmış bir kasaya sahipti.

Dünyanın en lüks saati Rolex'in köklü tarihi

MANŞ DENİZİ SINAVIYLA SU GEÇİRMEZLİĞİ İSPAT EDİLDİ (1927)

Bir saatin, su geçirmez olduğunu iddia etmek mümkün. Ancak bunu ispat etmek çok zor. 1927 yılında, Mercedes Gleitze isimli genç bir İngiliz yüzücü, kolunda bir Rolex Oyster saatiyle Manş Denizi'ni geçti. 10 saatten uzun süren bu denemenin sonunda, saat mükemmel bir şekilde çalışır durumdaydı.

Dünyanın en lüks saati Rolex'in köklü tarihi

TÜM MODERN SAATLERİN ÖNCÜSÜ (1931)

1931 yılında Rolex, Perpetual adını verdiği bir mekanizma ile dünyanın ilk otomatik kurmalı mekanizmasını icat etti ve patentini aldı. Gerçek bir sanat eseri olan bu kusursuz sistem, bugün, tüm modern otomatik saatlerin kalbini oluşturuyor.

HIZ KRALI MALCOLM’LA REKOR DENEME (1935)

1930'lu yıllarda, Rolex ve dünyanın en hızlı sürücülerinden biri olan Sir Malcolm Campbell hız arayışıyla bir araya geldi. "Hız kralı", 4 Eylül 1935 tarihinde, Bluebird'in direksiyonunda ve bileğinde bir Rolex saatle, Utah Bonneville Salt Flats'te saatte 300 mili aşarak (yaklaşık 485 km/s) bir kara hız rekoru kırdı. Sir Malcolm, 1924‑1935 yılları arasında, beşi Florida'daki Daytona Beach'te olmak üzere dokuz kez dünya hız rekorunu kırdı.

Dünyanın en lüks saati Rolex'in köklü tarihi

Sir Malcolm Campbell;  "Rolex saatimi uzun süredir kullanıyorum ve her türlü zorlu koşulda mükemmel çalışıyor."

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA BİR MARKA

II. Dünya Savaşı’nda, İngiliz Hava Kuvvetleri subaylarının neredeyse hepsinde Rolex marka saat bulunuyordu ve bu subaylar, ne zaman Naziler tarafından esir alınsalar, Alman askerler subayların saatlerine el koyuyorlardı. Zira Rolex saatler; İngiliz Hava Kuvvetleri için adeta bir sembol durumuna gelmişti.

Dünyanın en lüks saati Rolex'in köklü tarihi

80’Lİ YILLARDA FİYATLAR UÇTU

1980’li yıllar, insanların sahip olduğu paraları, güzel ve göz alıcı ürünler için harcamaya başladığı yıllardı. Rolex’in kalitesinin farkına varan tüketiciler, markaya her gün daha da artan bir rağbet göstermeye başladılar. Böylece çok kısa bir süre içinde ünlenen Rolex şirketi, ürünlerinin fiyatlarını katlayarak satışa çıkarmaya başladı.

TÜM KAZANCINI HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLADI

Rolex’in kurucusu olan Hans Wilsdorf, henüz 12 yaşındayken yetim kalmış bir çocuktu. Küçük yaşta bir saat ihracatçısının yanında çalışmaya başlamıştı. Zor bir çocukluk geçirmiş olan Wilsdorf, geçmişini unutmayarak, sahip olduğu tüm servetini hayır kurumlarına ve yetimhanelere bağışladı.

ROLEX'İN EN PAHALI VE EN UCUZ SAATİ

Markanın en pahalı saati 1942 yılında üretildi. Ürün, 1.176 milyon dolar karşılığında satılmıştı. Buna ilaveten, bu değerli üründen yalnızca 12 adet imal edildi ve içlerinden 8 tanesi günümüze kadar gelebilmeyi başardı. Dünyanın en lüks saati Rolex'in köklü tarihi

Peki, en ucuz olan Rolex saatini daha önce hiç merak etmiş miydiniz? Belki de hiç düşünmemiş olduğunuz bu ilginç sorunun cevabını da verelim. Şimdiye kadar üretilmiş olan Rolex saatlerin arasında en düşük fiyata sahip olan saat, bir Rolex Air-King. Değeri de 3.000 dolar.

Dünyanın en lüks saati Rolex'in köklü tarihi

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