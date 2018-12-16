Dünyanın en mutlu eden yeri belirlendi

Günümüzün en ünlü sosyal paylaşım uygulamalarından Instagram, Tokyo Disneyland konum etiketinin kullanıldığı gönderileri pozitif emojilerle eşleştirdi. Sonuçta Tokyo'daki Disneyland eğlence parkını ziyaret eden kişilerin fotoğraflarındaki sevinç, belgelere yansıdı.

14 MİLYON KALP EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Yediden yetmişe, küçüğünden büyüğüne herkesin yüzünde bir gülümsemeye sebep olan Disneyland Park, sosyal medyanın 'mutlu eden fenomeni' oldu. Ayrıca Tokyo Disneyland'ın yer aldığı gönderilere yorum olarak, 14 milyondan fazla kalp emojisi kullanıldığı saptandı.

Yapılan gözlemler sonucu, paylaşımlar doğrultusunda, yılsonu itibarıyla ayrıca Instagram'ın en popüler filtresinin kalp gözlü emoji olduğu belirlendi.









