taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Dünyanın en mutlu eden yeri belirlendi

2018 sonu itibarıyla Tokyo’daki Disneyland parkı, Instagram'da ‘Dünyanın en mutlu eden konumu’ olarak tanımlandı.

Haber Merkezi | 16.12.2018 - 12:35..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Günümüzün en ünlü sosyal paylaşım uygulamalarından Instagram, Tokyo Disneyland konum etiketinin kullanıldığı gönderileri pozitif emojilerle eşleştirdi. Sonuçta Tokyo'daki Disneyland eğlence parkını ziyaret eden kişilerin fotoğraflarındaki sevinç, belgelere yansıdı.

14 MİLYON KALP EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Yediden yetmişe, küçüğünden büyüğüne herkesin yüzünde bir gülümsemeye sebep olan Disneyland Park, sosyal medyanın 'mutlu eden fenomeni' oldu. Ayrıca Tokyo Disneyland'ın yer aldığı gönderilere yorum olarak, 14 milyondan fazla kalp emojisi kullanıldığı saptandı.

Yapılan gözlemler sonucu, paylaşımlar doğrultusunda, yılsonu itibarıyla ayrıca Instagram'ın en popüler filtresinin kalp gözlü emoji olduğu belirlendi.

Dünyanın en mutlu eden yeri belirlendi

 

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

Nimet Abla önündeki piyango kuyruğu hayrete düşürüyor

513
Trump: FETO'nun iadesi için çalışıyoruz

Trump: FETO'nun iadesi için çalışıyoruz

322
CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

CHP'liler TBMM'de Bakan Turhan'ı protesto etti

181
Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin'e nafaka ödeyecek

Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin'e nafaka ödeyecek

108
ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

ABD, Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

100
Rum liderden komik doğalgaz paylaşımı önerisi

Rum liderden komik doğalgaz paylaşımı önerisi

83
Bakan Ersoy'dan ucuz tatil önerisi

Bakan Ersoy'dan ucuz tatil önerisi

181
[+] Görüş bildir