Dünyanın en pahalı 10 arabası

Aston Martin Vulcan

0-100 kilometreye 3 saniyede ulaşan İngiliz devinin fiyatı 2,3 Milyon Dolar





Bugatti Chiron

100 km hıza 2,7 saniyede ulaşabiliyor. 8.0 litrelik 4 turbo ile beslenen W16 motordan güç alacak olan yeni canavar, tam olarak 1478 hp güç üretebiliyor. Evet yanlış okumadınız 1478 hp!

Sınırlı sayıda üretilenBugatrti Chiron'un fiyatı 2,4 milyon dolar

Pagani Huayra BC

2.6 Milyon Dolar



LaFerrari FXX K

En iddaalı Ferrari modellerinden FXX fiyatı yaklaşık 2.7 Milyon Dolar





Ferrari Pininfarina Sergio

Doğal emişli ünite 605 beygir güç, 540 Nm tork üreten İtalyan devinin fiyatı ortalama 3 Milyon Dolar





Limited Edition Bugatti

Veyron by Mansory Vivere: 3.4 Milyon Dolar





Lamborghini Veneno

4.5 Milyon Dolar

Koenigsegg CCXR Trevita

4,8 milyon dolar









Mercedes-Benz Maybach Exelero

Mercedes'in en pahalı üretimi olan Maybach Exelero tam 6 metre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığında. 350 km hıza kadar çıkabilen bu şaheserin piyasa değeri 8 Milyon Dolar





Rolls Royce Sweptail

Dünyanın en ağır ve özel arabası kabul edilen Rolls Royce, Sweptail modeliyle uçaktan farksız. Fiyatı 13 milyon dolar