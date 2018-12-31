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Dünyanın en pahalı 10 arabası

2019'a girerken gelişen teknoloji ile birlikte, otomobil devleri araba dünyasında çığır açmaya devam ediyor. İşte en pahalı 10 araba

Özel İçerik | 31.12.2018 - 10:44..
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Dünyanın en pahalı 10 arabası

Aston Martin Vulcan

0-100 kilometreye 3 saniyede ulaşan İngiliz devinin fiyatı 2,3 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası

 


Bugatti Chiron

100 km hıza 2,7 saniyede ulaşabiliyor. 8.0 litrelik 4 turbo ile beslenen W16 motordan güç alacak olan yeni canavar, tam olarak 1478 hp güç üretebiliyor. Evet yanlış okumadınız 1478 hp!

Sınırlı sayıda üretilenBugatrti Chiron'un fiyatı 2,4 milyon dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası

 

 

Pagani Huayra BC

2.6 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası

 

LaFerrari FXX K

En iddaalı Ferrari modellerinden FXX fiyatı yaklaşık 2.7 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası

 


Ferrari Pininfarina Sergio

Doğal emişli ünite 605 beygir güç, 540 Nm tork üreten İtalyan devinin fiyatı ortalama 3 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası

 


Limited Edition Bugatti

Veyron by Mansory Vivere: 3.4 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası


 

Lamborghini Veneno

4.5 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası

 

Koenigsegg CCXR Trevita

4,8 milyon dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası


 

Mercedes-Benz Maybach Exelero

Mercedes'in en pahalı üretimi olan Maybach Exelero tam 6 metre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığında. 350 km hıza kadar çıkabilen bu şaheserin piyasa değeri 8 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası

 

Rolls Royce Sweptail

Dünyanın en ağır ve özel arabası kabul edilen Rolls Royce, Sweptail modeliyle uçaktan farksız. Fiyatı 13 milyon dolar

Dünyanın en pahalı 10 arabası

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