Dünyanın en pahalı 10 arabası

Aston Martin Vulcan
0-100 kilometreye 3 saniyede ulaşan İngiliz devinin fiyatı 2,3 Milyon Dolar
Bugatti Chiron
100 km hıza 2,7 saniyede ulaşabiliyor. 8.0 litrelik 4 turbo ile beslenen W16 motordan güç alacak olan yeni canavar, tam olarak 1478 hp güç üretebiliyor. Evet yanlış okumadınız 1478 hp!
Sınırlı sayıda üretilenBugatrti Chiron'un fiyatı 2,4 milyon dolar
Pagani Huayra BC
2.6 Milyon Dolar
LaFerrari FXX K
En iddaalı Ferrari modellerinden FXX fiyatı yaklaşık 2.7 Milyon Dolar
Ferrari Pininfarina Sergio
Doğal emişli ünite 605 beygir güç, 540 Nm tork üreten İtalyan devinin fiyatı ortalama 3 Milyon Dolar
Limited Edition Bugatti
Veyron by Mansory Vivere: 3.4 Milyon Dolar
Lamborghini Veneno
4.5 Milyon Dolar
Koenigsegg CCXR Trevita
4,8 milyon dolar
Mercedes-Benz Maybach Exelero
Mercedes'in en pahalı üretimi olan Maybach Exelero tam 6 metre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığında. 350 km hıza kadar çıkabilen bu şaheserin piyasa değeri 8 Milyon Dolar
Rolls Royce Sweptail
Dünyanın en ağır ve özel arabası kabul edilen Rolls Royce, Sweptail modeliyle uçaktan farksız. Fiyatı 13 milyon dolar