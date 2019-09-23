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Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’da

İkinci kez Bodrum'a gelen Moonlight 2 adlı ultra lüks yatın 118 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

İHA | 23.09.2019 - 19:49..
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Dünyada kiralanan en pahalı yatlardan biri olan “Moonlight 2”, yeniden Bodrum’a geldi.

91 METRE UZUNLUĞUNDA

2005 yılında yapımı tamamlanan 91 metre uzunluğunda, 14,5 metre genişliğindeki Malta bayraklı yat, ihtişamıyla dikkat çekti. 118 milyon dolar değerindeki yat ilk yapılışında 85 metre olarak Yunan tersanesi Neorion tarafından inşa edildi. 2015 yılında yatın boyu uzatılarak, 91.4 metreye çıkarıldı.

Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’da

Dünyanın en büyük yüz yatı listesinde de yer alan Moonlight 2, 18 kamarada 36 konuğa konaklama imkanı sunuyor ve ayrıca yatta 34 mürettebat görev yapıyor.

YATTA HER ŞEY VAR

Moonlight 2, 7 bin deniz mili üzerinde menzili ile ikmal yapmadan Atlantik Okyanusu’nu geçebiliyor. Yatta iki adet dış bar, sauna, özel restoran, eğlence merkezi ve spor salonu, su jetleri, su sporları ekipmanları ve yattan uzakta dalışlar için kullanılan küçük bir sürat teknesi bulunuyor.

Gemi yanaşma iskelesinde demir atan yatı görenler bir daha dönüp bakarken, yatın içerisinde kim olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’da

Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’da

Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’da

Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’da

Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’da

Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’da

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