Dünyanın en uzun elektrikli otomobil yolculuğu gerçekleşti

Bir Hollandalı, elektrikli otomobillerin iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar önemli olduklarını vurgulamak amacıyla, geçtiğimiz pazar günü 95 bin kilometrelik yolu tamamladı.

Wiebe Wakker isimli Hollandalı, Türkiye de dahil olmak üzere tam 33 ülkeden elektrikli otomobiliyle geçerek rekor kırdı. Hollanda'dan yolculuğa başlayan Wakker, 95 bin kilometrelik yolculuğun ardından Avustralya'nın Sydney şehrinde yolculuğunu tamamladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Wakker'ın bu yolculuk esnasında yiyecek, içecek, konaklama ve diğer birçok ihtiyacı dünyanın dört bir yanından topladığı bağışlarla sağlandı. Wakker, ''İnsanların görüşlerini değiştirmek ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için böyle bir yol seçtim. Eğer bir insan elektrikli arabasıyla dünyanın bir ucundan diğer ucuna gidebiliyorsa demek ki elektrikli arabalar günlük kullanım için çok uygun ve bunların sayısı daha da artırılmalı.'' diye konuştu.

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