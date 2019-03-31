taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Seçim günü dünyanın en uzun genç kızı dikkat çekti

Karabük'te, 2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi sandığa gitti.

İHA | 31.03.2019 - 15:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Annesi Safiye ve babası Haydar Gelgi ile Safranbolu Altın Safran İlkokuluna gelerek 1052 nolu sandıkta oyunu kullanan Rümeysa, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü kez oy kullandığını söyledi.

''ARTIK SÜREKLİ EVDEN ÇIKIYORUM''

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan, Belediye başkanı ve muhtarı seçmek için geldiğini söyleyen Gelgi, “Burada dördüncü oy kullanışım. Yeni seçilecek olan belediye başkanımızın özellikle engelliler için, benim gibi fiziksel kısıtlılığı bulunan kişiler için daha fazla faaliyet alanı oluşturmasını ve bu konuya yönelik çalışmalar yapmasını istiyorum. Ben sürekli artık evden çıkan biriyim. Evden çıkma imkanı bulunmayan insanlar için seyyar sandık onlara gidiyor. Ben dışarı çıkıp oy kullanmaktan mutluyum. Her alanda her konuda belediye hizmetlerini en iyi şekilde kim gerçekleştirebilecekse o kazanır, diliyorum” dedi.

Seçim günü dünyanın en uzun genç kızı dikkat çekti

Seçim günü dünyanın en uzun genç kızı dikkat çekti

Seçim günü dünyanın en uzun genç kızı dikkat çekti

Seçim günü dünyanın en uzun genç kızı dikkat çekti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

121
Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

305
Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

163
Hacı Sabancı oyunu kullandı

Hacı Sabancı oyunu kullandı

41
İngiliz ajansının algı operasyonu

İngiliz ajansının algı operasyonu

154
Hadise oyunu kullandı

Hadise oyunu kullandı

103
İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir