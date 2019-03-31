Seçim günü dünyanın en uzun genç kızı dikkat çekti

Annesi Safiye ve babası Haydar Gelgi ile Safranbolu Altın Safran İlkokuluna gelerek 1052 nolu sandıkta oyunu kullanan Rümeysa, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü kez oy kullandığını söyledi.

''ARTIK SÜREKLİ EVDEN ÇIKIYORUM''

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan, Belediye başkanı ve muhtarı seçmek için geldiğini söyleyen Gelgi, “Burada dördüncü oy kullanışım. Yeni seçilecek olan belediye başkanımızın özellikle engelliler için, benim gibi fiziksel kısıtlılığı bulunan kişiler için daha fazla faaliyet alanı oluşturmasını ve bu konuya yönelik çalışmalar yapmasını istiyorum. Ben sürekli artık evden çıkan biriyim. Evden çıkma imkanı bulunmayan insanlar için seyyar sandık onlara gidiyor. Ben dışarı çıkıp oy kullanmaktan mutluyum. Her alanda her konuda belediye hizmetlerini en iyi şekilde kim gerçekleştirebilecekse o kazanır, diliyorum” dedi.



