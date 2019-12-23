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Dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu çekildi

İspanya'da 200 yılı aşkın tarihiyle dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu olan 'El Gordo' (Şişman) yaklaşık 2.38 milyar euro dağıttı.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 08:14..
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İspanya'da 1812 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu olan El Gordo için çekilişler bugün yapıldı.

Piyangoyla bu sene yaklaşık 2.38 milyar euro dağıtıldı.

Onlarca bilet sahibi, çekiliş için geleneksel olarak giydikleri kostümleriyle çekilişin yapıldığı Madrid Kraliyet Tiyatrosu'nun kapısında gece saatlerinden sıraya girdi.

BÜYÜK İKRAMİYE TEK KİŞİYE ÇIKMIYOR

El Gordo’nun karmaşık çekiliş sistemi, mümkün olan en çok sayıda insana kazandırmaya dayalı. Piyangoda her 100 bin bilet 170 set halinde basılıyor. Tam biletin fiyatı 200 euro. Biletler yüksek fiyatından ötürü 20’şer euro değerinde olan ve ‘decimo’ olarak adlandırılan 10 alt bilete bölünüyor; bu nedenle tek bir kişiye büyük ikramiye çıkmıyor.

Dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu çekildi


PİYANGO ÇEKİLİŞİNE İSPANYOL İÇ SAVAŞINDA BİLE ARAR VERİLMEMİŞ

İspanyollar geleneksel olarak aile üyeleri veya arkadaşlarıyla birlikte tam biletler alıyor; ödülü de bu şekilde binlerce kişi bölüşüyor. Çekilişine İspanyol iç savaşında bile ara verilmemiş olan El Gordo, 1957’den yana televizyonda yayınlanıyor. Çekiliş üç saatten uzun sürüyor.

Dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu çekildi


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