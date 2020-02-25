taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1204
Euro
6.6444
Altın
1644.14
Borsa
115287.96
Gram Altın
322.186
Bitcoin
58999.55

Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında öldü

Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en yaşlı erkeği" kabul edilen 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe hayatını kaybetti.

AA | 25.02.2020 - 11:11..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Japonya'nın Niigata bölgesinde yaşayan ve kaldığı huzurevinde 12 Şubat'ta Guinness yetkilisince kendisine sertifika verilen, 5 Mart 1907 doğumlu Chitetsu Watanabe, 113 yaşına sayılı günler kala yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Watanabe'nin 23 Şubat Pazar günü öldüğünü doğruladı.

ATEŞLENDİ VE NEFES DARLIĞI ÇEKMEYE BAŞLADI

Japonya'nın Mainichi gazetesi, aile kaynaklarına dayandırdığı haberde, Watanabe'nin son zamanlarda yemek yiyemediğini ve ölümünden birkaç gün önce ateşlendiğini ve nefes darlığı çektiğini aktardı.

Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında öldü

TORUNUNUN TORUNUNU GÖRDÜ

Haberde, 5 çocuklu Watanabe'nin 12 torun, 16 torun çocuğu ve 1 torun torunu sahibi olduğu kaydedildi. Uzun yaşamanın sırrının ne olduğu sorusuna Watanabe, "Öfkelenmeyin ve gülümsemeye devam edin." yanıtını vermişti.

GEÇEN YIL BU UNVANI ALDI

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Watanabe, 20 yaşında gittiği Tayvan'da 18 sene yaşamış, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından da Niigata'ya geri dönmüştü. Watanabe, 10 yıl öncesine kadar bonsai ağacı yetiştirip sergiliyordu. Japonya'nın Hokkaido bölgesinden Masazo Nonaka'nun Ocak 2019'da 113 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Watanabe'nin "dünyanın en yaşlı erkeği" unvanını aldığı bildirilmişti.

Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında öldü

"DÜNYANIN EN YAŞLI KİŞİSİ" 117 YAŞINDA

Guinness Dünya Rekorları Mart 2019'da 116 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka'ya, dünyanın en yaşlı kişisi unvanını vermişti.

Geçen ay 117. yaşını kutlayan Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Chiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorlarına göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

İlginizi Çekebilir
'Trump, Hindistan'da ne yiyecek' tartışması
Et ürünleriyle beslenen ABD Başkanı Trump'ın, Hindu inançları gereği vejateryen ürünlerin tüketildiği Hindistan ziyareti sırasında ne yiyeceği merak konusu oldu.
ABD'de yürekleri ağza getiren kaza
ABD'de epilepsi nöbeti geçiren bir şoför, aracıyla kanala uçtu. Çevredekiler, adamı boğulmaktan son anda kurtardı.
Doğu Anadolu beyaz örtüyle kaplandı
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde
ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin bir anket, Güney Carolina'da Biden'ın önde olduğunu söylüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
68
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
229
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
503
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
38
Eskişehir'de bir kadın, nişanlısının boğazını kesti
Eskişehir'de bir kadın, nişanlısının boğazını kesti
138
MSB: Bu göçün nedeni Esad ve destekçileridir
MSB: Bu göçün nedeni Esad ve destekçileridir
109
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor
67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir