Rasputin'i gören Rus kadın 123 yaşında öldü

Rusya'da uzun yıllar boyunca yaşayan, dünyanın en yaşlı kadını olarak bilinen Tanzilya Bisembeyeva 123 yaşında hayatını kaybetti.

RASPUTİN'DEN PUTİN'E HERKESİ GÖRDÜ

Yaşlı kadının, Rusya'daki devrimi, Stalin dönemini, Sovyet Rusya'nın dağılmasını, Rasputin'den Putin'e kadar herkesi gördüğü belirtildi.

''UZUN YAŞAMANIN SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK VE İYİMSER OLMAK''

Bu kadar uzun yaşamasını çok çalışmak ve iyimser olmaya bağlayan Tanzilya Bisembeyeva'nın ayrıca bolca kefir tükettiği belirtildi.

DOKTORA İLK DEFA 100 YAŞINDA GİTMİŞ

Tanıyanların anlattığına göre Tanzilya Bisembeyeva, ilk defa doktora gittiğinde çoktan 100 yaşındaymış...