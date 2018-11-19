Dünyanın en yüksek cam köprüsünde bungee jumping keyfi

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie bölgesindeki Büyük Kanyon'u boyunca uzanan dünyanın en yüksek cam tabanlı köprüsünde bungee jumping atlayışlarına başlanacak.

ATLAYIŞLAR 2019 YILINDA BAŞLAYACAK

Köprüde kurulan atlama tesisinde 260 metrelik bungee jumping atlayışlarına 2019 yılında başlanacak. Proje, dünyanın en profesyonel bungee jumping takımlarından biri olan Go Bungy China tarafından yürütülüyor.

KÖPRÜ 3,4 MİLYON DOLARA MAL OLMUŞTU

Hunan eyaletinde Avatar filminin çekildiği Avatar dağlarındaki iki dağ yakasını birleştiren 430 metre yüksekliğinde, 300 metre uzunluğunda ve altı metre genişliğindeki cam köprü 3,4 milyon dolara mal olmuştu. Şimdiye kadar rekoru elinde bulunduran ise 233 metreyle Çin'deki Macao Kulesi'ydi.