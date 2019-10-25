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Dünyanın en zengini artık Jeff Bezos değil

Amazon’un hisseleri hızla düşerken, CEO Jeff Bezos da dünyanın en zenginleri listesinin zirvesindeki yerini kaybetti.

AA & Ensonhaber | 25.10.2019 - 20:11..
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Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon'un hisse değerleri hızla düşüyor. Şirketin CEO'su Jeff Bezos da en zengin adam ünvanını kaybetti.

8.1 DEĞER KAYBI

Amazon’un hisseleri bugün yüzde 8.1 değer kaybetti. Değer kaybeden Amazon hisseleri şu anda 1,637 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

ARTIK EN ZENGİN BİLL GATES

Bloomberg’in Milyarlar Endeksi’ne göre Jeff Bezos’un net serveti, 102.8 milyar dolar seviyesine geriledi. Business Insider’da yayınlanan bir habere göre Amazon CEO’su Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri listesindeki yerini Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e bıraktı.

LİSTE HER GÜN GÜNCELLENİYOR

Jeff Bezos, Amazon’un değer kaybetmesi ile beraber Bezos, Bill Gates’in servetinin 5 milyar dolar gerisine düştü. Bloomberg Milyarderler Endeksi listesi, her işlem gününün sonunda yeniden güncelliyor. Jeff Bezos, bugün piyasanın kapanmasının ardından listede resmen yerini alacak. Amazon hisselerinin değer kaybetmesinin daha ne kadar süreceği bilinmiyor.

Dünyanın en zengini artık Jeff Bezos değil

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