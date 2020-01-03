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Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Gücünü hidrojenden alan, dünyanın ilk süper yatının minyatür modeli, Monaco Yat Fuarı'nda sergilendi.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 12:07..
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Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatı, geçtiğimiz haftalarda Monaco'da düzenlenen yat fuarında tanıtıldı. Yaklaşık 11 metre uzunluğa sahip yat, oldukça lüks tasarımıyla dikkat çekiyor.

yat

İKİ HİDROJEN YAKIT TANKINA SAHİP

Aqua ismi verilen süper yat, sıvı hidrojen ve yakıt hücresi teknolojisi ile çalışan dünyanın ilk yatı olacak. -252 santigrat derecede depolanan ve 28 ton vakumla sıkıştırılmış iki hidrojen yakıt tankı, yatın ortasında bulunan cam panelden görülebiliyor.

hidrojen

Saatte 31 kilometre hıza sahip olacak Aqua'nın menzili ise 3 bin 750 deniz mili olacak. Okyanus dalgalarının akışından esinlenen bir dış cepheye ve parlak bir şekilde dekore edilmiş geniş iç mekanlara sahip yat, şimdiden oldukça ilgi çekmeye başladı.

yat

14 misafir ve 31 personelin konaklaması için tasarlanan gemide, aynı zamanda 14 kişilik bir yemek salonu da bulunuyor.

yat

Ayrıca spor salonu, hidromasaj odası ve yoga merkezi ile donatılmış birinci sınıf kapalı sağlık ve yaşam merkezi barındıran yat, spor severleri düşünmeyi de ihmal etmiyor.

yat

aqua

aqu

yat

yat

yat

yat

topalntı

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Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: AquaDünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: AquaDünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: AquaDünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: AquaDünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: AquaDünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: AquaDünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: AquaDünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: AquaDünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: AquaDünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua

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