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Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı

Bill Gates, hidrojen enerjisi ile çalışan Aqua isimli süper yatına 644 milyon dolar ödedi.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 11:53..
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Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatı, geçtiğimiz haftalarda Monaco'da düzenlenen yat fuarında tanıtılmıştı. Yaklaşık 11 metre uzunluğa sahip yat, oldukça lüks tasarımıyla dikkat çekiyor.

İKİ HİDROJEN YAKIT TANKINA SAHİP

Aqua ismi verilen süper yat, sıvı hidrojen ve yakıt hücresi teknolojisi ile çalışan dünyanın ilk yatı olacak. -252 santigrat derecede depolanan ve 28 ton vakumla sıkıştırılmış iki hidrojen yakıt tankı, yatın ortasında bulunan cam panelden görülebiliyor.

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Saatte 31 kilometre hıza sahip olacak Aqua'nın menzili ise; 3 bin 750 deniz mili olacak. Okyanus dalgalarının akışından esinlenen bir dış cepheye ve parlak bir şekilde dekore edilmiş geniş iç mekanlara sahip yat, şimdiden oldukça ilgi çekmeye başladı.

14 misafir ve 31 personelin konaklaması için tasarlanan gemide, aynı zamanda 14 kişilik bir yemek salonu da bulunuyor.

Ayrıca spor salonu, hidromasaj odası ve yoga merkezi ile donatılmış birinci sınıf kapalı sağlık ve yaşam merkezi barındıran yat, sporseverleri düşünmeyi de ihmal etmiyor.

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BILL GATES, 644 MİLYON DOLAR ÖDEYEREK YATI SATIN ALDI

Dünyanın en zengin insanlarından olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Aqua'yı 644 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Söz konusu yatın ise 2024 yılında Bill Gates'e teslim edilmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar deniz tutkusuyla bilinen ve sık sık yat seyahatleri yapan Gates, 2024'ten itibaren kendi yatıyla yolculuklarını gerçekleştirecek.

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Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldıDünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldıDünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldıDünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldıDünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldıDünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldıDünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldıDünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldıDünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldıDünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını Bill Gates aldı

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