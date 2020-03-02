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Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yaşanabilir gezegen keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'nın iki katı büyüklüğünde potansiyel olarak yaşanabilir olan yeni bir dış gezegen buldu.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 14:27..
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Gök bilimciler, Dünya'nın iki katı büyüklüğünde ve  potansiyel olarak yaşanabilir büyük bir dış gezegen tespit ettiklerini açıkladı. K2-18b isimli ve Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen, sıvı suyun yüzeyde bulunabileceği yaşanabilir bir bölgede bulunuyor.

Yeni gezegenin, yarıçapı Dünya'nınkinden 2.6 kat daha büyük ve kütlesi Dünya'nın yaklaşık 8.6 katı olarak hesaplandı. Araştırmacılar, ayrıca gezegenin atmosferinde su buharı olduğunu tespit etti.

gezegen

"HER GEZEGENE YAŞANABİLİR DİYEMEYİZ"

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Nikku Madhusudhan, ''Şimdiye kadar birçok gezegenin atmosferinde su buharı tespit edildi. Ancak bu gezegenler yaşanabilir bir bölgede bulunsa bile gezegenlerin yüzeyinde yaşam olacağı anlamına gelmiyor.

Bir gezegenin yaşanabilir olması için, atmosferin iç ve dış koşullarının uygun olması ve atmosferin altında sıvı suyun bulunması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

gezegenb,

Bilim insanları; söz konusu gezegeni daha önce incelediğinde, bunun Dünya'dan daha çok Neptün'e benzediğini, yüzey sıcaklığı ve basıncının yaşanabilir olmadığını ve atmosferinin kalın bir hidrojen katmanına sahip olduğunu düşündüler.

Ancak bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, gezegendeki hidrojen katmanının aslında o kadar da kalın olmadığını ortaya çıkardı. Bu nedenle gezegenin yaşanabilir olabileceğini söyleyen gök bilimciler, araştırmalarına devam ediyor.

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Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yaşanabilir gezegen keşfedildi

Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yaşanabilir gezegen keşfedildi

Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yaşanabilir gezegen keşfedildi

Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yaşanabilir gezegen keşfedildi

Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yaşanabilir gezegen keşfedildi

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