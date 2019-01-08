Dünyanın iki katı büyüklüğünde yeni bir gezegen bulundu

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş sistemi dışında 226 ışık yılı uzaklığında yeni bir gezegen keşfedildiğini duyurdu.

KEPLER UZAY TELESKOBU İLE KEŞFEDİLDİ

Yakıtı tükendikten sonra 2018’de görevinin sonlandırılmasına rağmen kullanılan Kepler uzay teleskobu ile keşfedilen gezegenin, yüzeyinde su olduğu ve gezegenin bir habitata sahip olabileceği tahmin ediliyor.

GAZ BAKIMINDAN ZENGİN

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, K2-288Bb ismi verilen gezegen, Taurus (Boğa) Takımyıldızı içerisinde yer alıyor ve gaz bakımından zengin olmasının yanı sıra kayalık olma ihtimallerini taşıyor.