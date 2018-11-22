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Dünyanın ilk çizgi filmi: Humorous Phases of Funny Faces

Hayatın fantastik yönünü ortaya koyan, hayal gücünün karakterle yüz bulduğu çizgi filmlerin ilk örneğini hangi neslin çocukları izledi? İşte dünyaya tanıtılan ilk çizgi film...

Özel İçerik | 22.11.2018 - 13:17..
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Selen KALDIRIM/ [email protected].com

1840'ların başından beri, karikatür ve mizah hayatımızın içindeydi. Çocukluğumuzun vazgeçilmez yeganesi çizgi film gösterimleri, 1906 yılından bu yana, bilgisayar desteği ile son yıllarda oldukça yol kat etti. 1906 yılında Amerika’da James Stuart Blackton tarafından Vitagraph Co. adına yapılan ilk çizgi film ‘’Komik Yüzlerin Mizahi Aşamaları’’, bu serüvenin ilk örneği. Blackton, yaklaşık 3 dakika süren bu film için, önündeki tahtaya binlerce resim çizdi.

ÇİZGİ FİLM TARİHİNİN ATASI

İlk çizgi filmler, bilgisayar kullanımından önce özel kalemler ile çizilen, 8 bin adet çizimden oluşan animasyonlardı. Tek tek kaydedilen çizimler stop – motion(Durdur-Hareket ettir) tekniği ile birleştirilerek hareket ettiriliyordu. Animasyon tarihinin mütevazi başlangıcı bir yazı tahtası üzerinde, basit çizimleriyle James Stuart Blackton'a ait. Blackton, 1906'da, dünyanın kabul edilen ilk yasal çizgi filmi ile tarihe geçti.

Dünyanın ilk çizgi filmini izleyelim; yorumunuzu bekliyorum.

Dünyanın ilk çizgi filmi

HER YENİ GÖRÜNTÜ BAŞTAN ÇİZİLİYOR

Filmin gerçek bir hikâyesi veya yapısı yok. Film kısa bir sürede, Blackton’un elini kara tahta üzerinde gezdirmesiyle başlıyor; Blackton canlandıracağı her anı tahtaya baştan çiziyor ve son olarak durdur-hareket ettir taktiğiyle tamamlanıyor. Dikkat edersen; film eğlenceli olduğu kadar da ilkel.

Dünyanın ilk çizgi filmi: Humorous Phases of Funny Faces

Görüntülerde şapkalı bir adam karakteri, puro dumanını kadının yüzüne yüzüne üflüyor. Çemberden atlayan köpek gibi basit konular işleniyor. Ardından farklı türde çizgi karakterler geliyor ekrana. Başka farklı görüntülere dönüşen farklı sahneleri görebilirsin. Her bir karakter birbirinden bağımsız.

BİLGİSAYAR KULLANIMIYLA YENİ BİR ANİMASYON DEVRİ BAŞLADI

Zamanla; Emile Cohl'un 'Fantasmagorie'den, gelişen teknolojiyle Walt Disney'in Mickey Mouse'una devasa bir süreç yaşandı. Oscar ödüllü Shrek olsun, Cames Cameron'un çığır açan Avatar'ı olsun; son zamanlarda animasyon dünyasının herkes tarafından büyük ilgi gören devleri oldular. Bugün de, çizgi film ve anime dünyasında yadsınamaz bir yatırım söz konusu.

Dünyanın ilk çizgi filmi: Humorous Phases of Funny Faces

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