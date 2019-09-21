Dünyanın ilk e-spor oteli Japonya’da inşa ediliyor

Günümüzde oldukça popüler hale gelen e-spor faaliyetleri arttıkça, sektörün dışındaki işletmeler de bu faaliyetlere oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Birçok işletme, başta oteller olmak üzere e-spor girişimlerine milyon dolarlık yatırımlar yapmaya başladı.

JAPONYA'DA İLK E-SPOR OTELİ

Bu otellerden birinin inşaatı ise şu anda Japonya’nın Osaka kentinde devam ediyor. Tamamlandığında,dünyanın ilk e-spor temalı oteli olacak bu proje, içerisinde birçok yeniliği barındıracak.

Tamamlandığında 9 kata sahip olacak otele, “Esports Hotel E-Zone Cyberspace” adı verildi. Bazı katları tamamen duş kabinlerine ayrılan otelin, bazı katları ise konaklama ve uyku alanlarında kullanılacak. Otelin bazı katları ise tamamen oyun bilgisayarları ile donatılarak, oyunculara hizmet verecek.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Söz konusu otel, aynı zamanda bölgede düzenlenen bazı e-spor etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. 2020 yılında açılması beklenen yeni e-spor otelinin fiyatları hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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