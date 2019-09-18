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Dünyanın ilk vajina müzesi açılıyor

Ön yargıları yıkmayı ve ziyaretçilerine jinekolojik araştırmalar ışığında bilgiler sunmayı amaçlayan müzede, ayrıca cinsellik eğitimleri de ziyaretçilere aktarılacak.

Detay Haber | 18.09.2019 - 15:02..
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir vajina müzesi açılıyor. Dünyada 'bir ilk' niteliğinde olacak müze, ön yargıları yıkmayı ve ziyaretçilerine jinekolojik araştırmalar ışığında bilgiler sunmayı amaçlıyor.

MÜZENİN OLMADIĞINI FARK ETTİ, HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Müzenin kurucusu Florence Schechter, Mashable'a yaptığı açıklamada, İzlanda'da bir penis müzesi olduğunu ancak dünyanın hiçbir yerinde vajina müzesi olmadığını fark ettiği anda bu kararı aldığını ve hızla çalışmalara başladığını söyledi.

Dünyanın ilk vajina müzesi açılıyor

İLK ÖNCE STAND AÇILDI

Böylece, ilk olarak Londra'nın çeşitli bölgelerinde stand şeklinde açılan ancak sabit bir mekanı olmasa da 'vajina müzesi' olarak adlandırılan projesini gerçek bir müzeye dönüştürmeye karar verdiğini belirten Schechter, "İnsanlar vajinalar hakkında yeteri kadar konuşamıyor. Neden? Çünkü kalıplar ve ön yargılar var. Bu basit bir şey gibi görünse de ciddi sonuçları var. Bazı insanlar bu yüzden doktora gidip rahatsızları hakkında rahatça konuşamıyor. Taciz mağduru olanlar, yardım isteyemiyor. Ayrıca, doğum kontrolü ve rıza gibi meseleler de bu yüzden tabu haline gelebiliyor. Yani bir numaralı amaç, jinekolojik anatominin kalıpları ve ön yargıları kırması." dedi.

Dünyanın ilk vajina müzesi açılıyor

"BİLİM ÖN PLANDA OLACAK"

Schechter, bu kapsamda müzede farkı sanatçıların eserleri olacağı gibi jinekolojik araştırma sonuçları ve cinsellik eğitimlerinin de ziyaretçilere aktarılacağını söyledi. Tüm bu ön yargıların toplumsal cinsiyet normlarını etkilediğini belirten Schechter, "Bunun anlamı, sergilerimizde toplumsal cinsiyet farkındalığı yaratmak için çalışmalar ve bilim ön planda olacak." dedi.

KADINLAR 'ÖZEL BÖLGE' DİYOR

Mashable'da yer alan habere göre, İngiltere'de kadınların yüzde 65'i 'vajina' ya da 'vulva' kelimelerini söylemekte çekince yaşıyor. Araştırmaya göre, kadınlar bunun yerine 'özel bölge' gibi kelimeler kullanıyor.

Dünyanın ilk vajina müzesi açılıyor

KADINLAR KANSER TARAMASI YAPTIRAMIYOR

Öte yandan rahim kanseriyle savaşmayı amaçlayan Jo's Trust isimli STK'nın verilerine göre; 25-29 yaşları arasındaki kadınların dörtte biri, ön yargılar nedeniyle rahim ağzı kanseri taraması yaptırmaktan çekiniyor. Müze, 16 Kasım'da Londra'nın Camden Markt bölgesinde kapılarını açacak.

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