taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6779
Euro
6.39475
Altın
1302.955
Borsa
97380.14
Gram Altın
237.049

Dünyanın ilk yaşanabilir elektrikli yatı

''Aslında evin değil güzel bir yatın olacak'' diye kurduğun hayallerin gerçekleşti. Miami merkezli bir firma evle yatı bir araya getirdi.

Özel İçerik | 08.04.2019 - 14:30..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş
Dünyanın ilk yaşanabilir elektrikli yatı

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Kendine bugün, şöyle hayallerindeki gibi deniz manzaralı bir ev almaya kalksan, gözden çıkarman gereken milyonlara ihtiyacın var. Havasına ayrı, vergisine ayrı, emlakçısına ayrı maliyet... Arkup şirketi, bu hayali daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmen için mükemmel bir çözüm buldu.

YÜZEN EV Mİ DESEM, LÜKS BİR YAT MI BİLEMEDİM

Miami merkezli firma geçen yıl Fort Lauderdale Uluslararası Tekne Fuarı'nda “elektrikli yaşanabilir yat” projesini açıkladığından beri yoğun talep görüyor.

Hareketli yatın, dört yatak odası, ve dört banyosu mevcut. Tabii oda ve banyo sayısı fiyata göre de değişiyor. Ana güverte oturma alanı ve lüks mutfağın yanı sıra, iki yataklı mürettebat kabini, banyoları, çamaşır odası ve başka bir açık hava mutfağı da var. Balkon ve jakuzi de eksik edilmemiş.

Dünyanın ilk yaşanabilir elektrikli yatı

Bakınız burası büyük mutfağın bulunduğu alan.

Dünyanın ilk yaşanabilir elektrikli yatı

Burası ise salon :)

Dünyanın ilk yaşanabilir elektrikli yatı

TAMAMEN GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Yüzen yat evler, ayrıca bu yat çevre dostu ve kasırgaya dayanıklı. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan bu ev görünümlü yat projesi, oluşabilecek doğal afetlere karşı da oldukça sağlam inşa edilmiş. Tasarım, büyük cam pencereler ve dış mekan alanı ile doğal ortamdan tam anlamıyla nasibini alıyor.

Geleceğin büyük yatırımlarından birine kucak açan bu proje şimdiden alıcılarını buldu. Senin gibi yatından ayrılmak istemeyen müşterilerle aynı mahallede oturup komşuculuk da yapabilirsin.

Eğer bulunduğun yerde sıkılırsan, evinle birlikte su üzerinde seyahat etmen de mümkün. Aynı limana çakılı kalacaksın diye bir şey yok; bir anlamda kendi evini sürüyorsun.

Dünyanın ilk yaşanabilir elektrikli yatı

MİNİMUM 5 BUÇUK MİLYON DOLARA SENİN

Yüzen villanın fiyatı şu anda piyasada, özelliklerine bağlı olarak 5.5 ila 12 milyon dolar arasında. Ve ya, satın almadan önce denizde lüks bir yaşam denemek istiyorsan, gecelik 6 bin ABD Dolarına kiralaman mümkün.

Dünyanın ilk yaşanabilir elektrikli yatı

EVİNİ YÜZDÜRÜP SEYAHAT EDEBİLİRSİN

Bu yatla emlak vergilerini unutabilir ve istediğin zaman yeni bir limana seyahat etme fırsatını yaşayabilirsin. Her ne kadar fiyatı kulağa uçuk gelse de, hak verirsin ki böyle bir ev için paha biçmek zor olsa gerek.

Bir gün kendi yüzen evine sahip olman dileğiyle!

Dünyanın ilk yaşanabilir elektrikli yatı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

1167
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

8
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

216
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

160
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

86
YEREL SEÇİM 2019

YEREL SEÇİM 2019

0
İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

129
[+] Görüş bildir