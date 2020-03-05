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Dünyanın konuştuğu mülteci kız ailesini buldu

Yunanistan'a geçtikten sonra ailesinden koparılarak Türkiye’ye gönderilen 12 yaşındaki Menice Arapzade, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ailesine kavuştu.

İHA | 05.03.2020 - 11:36..
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Avrupa’ya gitmek isteyenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından Konya’dan Edirne’ye geçen İran uyruklu alçı ustası Said Arapzade, eşi ve 4 çocuğu, çeşitli yollarla Yunanistan’a geçmeyi başardı.

12 YAŞINDAKİ KIZ AİLESİNDEN KOPARILDI

Ancak Yunanistan askerleri tarafından yakalanan Arapzade ailesi başka bir yere, 12 yaşındaki Menice ise başka bir yere getirildi. Ailesinden koparılan Menice daha sonra bir grup göçmenle Yunan askerleri tarafından Türkiye’ye gönderildi.

Dünyanın konuştuğu mülteci kız ailesini buldu

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Menice’nin gözyaşlarıyla gazetecilere yaptığı açıklamada ailesine kavuşmak istediğini söylemesinin ardından devreye giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Menice’nin, kendisinden 2 gün sonra Türkiye'ye gönderilen ailesine ulaşarak buluşmalarını sağladı.

Dünyanın konuştuğu mülteci kız ailesini buldu

AİLESİNE KAVUŞTU

Babası Said Arapzade'ye kavuştuğunda gözyaşlarına hakim olamayan Menice’nin duygu dolu sözleri yürek burktu.

Menice daha sonra babasıyla birlikte Edirne’den ayrıldı.

Dünyanın konuştuğu mülteci kız ailesini buldu

Dünyanın konuştuğu mülteci kız ailesini buldu

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