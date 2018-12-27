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Dünya'nın manyetik alanı gittikçe zayıflıyor

Dünya'nın manyetik alanının anormal bir şekilde azaldığı tespit edildi.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 15:01..
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Araştırmacılar Dünya'nın manyetik alanının anormal bir şekilde azaldığını tespit etti. Dünyanın manyetik alanı sadece güney ve kuzey kutuplarına fayda sağlamıyor, aynı zamanda bizi güneş rüzgarlarından ve kozmik radyasyondan koruyor. Ancak bu görünmez kuvvet hızla zayıflıyor.

Dünya'nın manyetik alanı gittikçe zayıflıyor

Bu zayıflama, çok nadir olarak gerçekleşiyor. En son meydana gelen zayıflama yaklaşık 780 bin yıl önceydi. Şu anda bilim insanlarını en çok ilgilendiren bölge, Şili'den Zimbabve'ye kadar uzanan Güney Atlantik Anomalisi olarak adlandırılıyor. Bu bölgedeki manyetik alan o kadar zayıf ki, bu alana giren uydular bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Araştırmacılar, manyetik alan zayıflamasını daha önceden tespit ettiklerini, fakat bu kadar hızlı azalacağını tahmin edemediklerini söylediler.

Araştırmacılar manyetik alan zayıflamasını daha yakından incelemek ve çözüm üretebilmek için çalışmalarına devam ediyor.


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