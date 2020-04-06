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Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek

Bilim insanları, parlaklığı giderek artan kuyruklu yıldızın Dünya'dan da görülebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi |
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Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek

Uzaya araştırmalarını sürdüren bilim insanları, yeni bir kuyruklu yıldız keşfetti.

Keşfedilen kuyruklu yıldızın Dünya'ya yaklaştığını söyleyen bilim insanları, parlaklığının giderek artıran yıldızın çiplak gözle de görülebileceğini açıkladı.

Atlas Kuyrukluyıldızı olarak bilinen cisim, yakın zamanda yıldızlar arasında hareket ederken seçilecek kadar parlak olabilir.

2019'un sonlarına doğru keşfedilen Atlas, İç Güneş Sistemi'ne doğru geldikçe daha da hızlı parlaklaşıyor.

Atlas, Mayıs'ta Dünya'ya en yakın konuma geldiğinde, yeşilimsi renginin de çıplak gözle görülme ihtimali var.

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Atlas, mayıs ayından sonra Güneş Sistemi'nin merkezine doğru olan yolculuğunu sürdürerek Güneş'e daha da yaklaşacak ve görülmesi zorlaşacak.

Kuyruklu yıldızın Haziran'da tekrar dönmesi ve belki de yeniden görünür olması bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

 

Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek

Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek

Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek

Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek

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