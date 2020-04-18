Dünya'ya yaklaşırken parçalanan kuyruklu yıldız görüntülendi

Uzaya araştırmalarını sürdüren bilim insanları, geçtiğimiz aylarda yeni bir kuyruklu yıldız keşfetti. Keşfedilen kuyruklu yıldızın Dünya'ya yaklaştığını söyleyen bilim insanları, parlaklığının giderek artıran yıldızın çıplak gözle de görülebileceğini açıklamıştı.

Atlas isimli kuyruklu yıldızın, mayısta Dünya'ya en yakın konuma geldiğinde, yeşilimsi renginin de çıplak gözle görülme ihtimali vardı.

KUYRUKLI YILDIZ PARÇALANMIŞTI

Atlas'ı takip eden astronomlara göre, Dünya'nın yanından çarpıcı bir parlaklıkla geçeceği umutlarını uyandıran kuyruklu yıldız parçalanmış gibi görünüyor ve bu nedenle Dünya'dan görülme ihtimali de oldukça zor.

İLK DEFA PARÇALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Unistellar şirketince yapılan teleskoplar kullanılarak kitle kaynaklı bir proje kapsamında çekilen fotoğraf, kuyruklu yıldızı parçalanırken yakaladı.

Bulgaristan’da astronomların çektiği yukarıdaki görüntüyse, parçalara ayrılmış cismin birçok farklı kısmını açıkça ortaya koyuyor.

Astronomlar 2020’nin en parlak kuyrukluyıldızı olduğunu ve çıplak gözle görülebilecek kadar parlak olacağını duyurduğunda Atlas, heyecana neden olmuştu. Bir araştırmacı, mayısta Dünya’ya en yakın konuma ulaştığında “gerçekten ama gerçekten nefes kesici” olma potansiyeli olduğunu söylemişti.

Fakat kısa süre sonra kuyrukluyıldızın aslında parçalandığı, parçalanırken de sönükleştiği anlaşılmıştı.