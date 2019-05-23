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Dünya tarihinin özeti: Dünyayı Değiştiren Konuşmalar

Bu kitap, savaş çağrılarından ateşkeslere, özgürlük isyanlarından ilham kaynağı sözlere, kutlamalardan anmalara kadar birçok konuşmayı derleyen bir antoloji…

Özel İçerik | 23.05.2019 - 11:00..
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Dünyayı Değiştiren Konuşmalar

Dünyayı Değiştiren Konuşmalar, birçok yazarın bir araya gelerek merak uyandıran olayları derlediği bir antoloji ve bu antoloji, önemli figürlerin seslerini tarihsel bağlamda bir araya getiriyor. Dünya tarihinin sürükleyici bir özeti olarak okuyabilirsiniz…

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN KONUŞMALAR

Her konuşmacının biyografisi ile konuşmasının önemi ve sonuçlarına yer veren bu kitap içerisinde şunlara ulaşabileceğiz…

- Earl Spencer'ın Galler Prensesi olan kızı Diana’nın cenazesinde “Modern çağın en talihsiz kadını” dediği konuşması,

- Nikita Kruşçev'in 1956'daki “Gizli Söylev”i, Kevin Rudd’ın Avustralya’da kötü muamele gören Aborjinler için yaptığı tarihi savunması,

- Barack Obama’nın ABD başkanlık seçimlerindeki ilk zafer konuşması,

- Malala Yusufzay’ın BM Gençlik Meclisindeki eğitime destek çağrısı,

- Indira Gandi’nin kadın eğitiminin önemine dair görüşleri,

- Al Gore’un BM Bali İklim Değişikliği Konferansı’ndaki konuşması…

Bunların yanı sıra, Martin Luther King’in “Bir hayalim var” ve “Vaat edilmiş toprakları gördüm” konuşmaları ile Nelson Mandela’nın coşkulu söylevleri de dâhil olmak üzere, modern dünyayı şekillendirmiş olan 50'nin üzerinde önemli tarihi figürün ilham veren konuşmaları…

Dünyayı Değiştiren Konuşmalar

Dünyayı Değiştiren Konuşmalar

Kolektif

İndigo Kitap

S.: 366

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Damla Karakuş

[email protected]

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