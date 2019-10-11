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Dünyayı dolandıran bir Türk: König

Ayşe Başçı, nefes kesen bir Türk dolandırıcının gerçek macerasını kaleme alıyor.

Özel İçerik | 11.10.2019 - 12:01..
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Ayşe Başçı

Millet olarak hoş görülü, yardımsever ve misafirperver insanlar olarak biliniriz. Hakkımızı da vermek gerekir; bizden daha üstünü yoktur bu konularda; ancak kötü bilinen yanlarımız da var. Kimse dört dörtlük olamıyor tabi. Bunu bir milletten de beklemek doğru olmaz. Peki, dünyada dolandırıcılıktan nam salmış bir Türk’ün gerçek hikâyesini biliyor musunuz? Başçı, belgelere dayanarak şekillendirdiği bir Türk’ün dolandırıcılık öyküsünü bütün gerçekçiliği ile resmediyor.

EKREM HAMDİ BAKAN

Bir ülkeyi dolandırmak herkesin aklına gelmez. Bakan, böyle bir cesareti nereden aldı bilinmez. Her ne kadar Türkiye’yi güç duruma düşürse de gerçekleştirdiği operasyon başarı ile sonuçlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış olan bakan, dünyaca bilinen birçok şirketinin Türkiye temsilciliği ile görevlendirildi. Bu sayede gerek ticarî ve gerekse siyasî çevrelerde geniş bir çevre edinmişti. Bakan, Almanya ordusunda yaptığı istihbarat çalışmaları nedeniyle “König” ismini aldı.

Dünyayı dolandıran bir Türk: König

KÖNIG

1936 yılında İspanya’da, çatışmalarla dolu bir iç savaş yaşanıyordu. Direnişçiler savaşta kullanmak için uçaklara ihtiyaç duyuyordu. Uçakları temin etmek üzere devreye giren uluslararası çetenin kilit oyuncusu ise kurnaz bir Türk’tü. “König” takma adı ile anılıyordu. Öyle ki, kendi menfaati uğruna kişileri ve devletleri dolandırmak, kurduğu ilişkiler sayesinde güç değildi. Birçok eserin çevirmenliğini yapan Ayşe Başçı’nın etkileyici ve gerçekçi anlatımı ile tarihe ışık tutuyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklaması da var:

“Ucu devletin en üst mercilerine dayandığından uzun süre örtbas edilmeye çalışılan bu büyük kumpasın başkahramanı Ekrem Hamdi, en tehlikeli dönemeçlerden kıl payı kurtulmayı başaran çapkın bir düzenbaz, önemli devlet adamlarıyla girift ilişkileri sayesinde yolunu bulan, eşine ancak romanlarda rastlanan nevi şahsına münhasır bir şahsiyet.”

Dünyayı dolandıran bir Türk: König

König

Ayşe Başçı

Mundi Yay.

S.: 296

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Sonay Karaman

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