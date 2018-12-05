Dünya'yı en çok tehdit eden asteroit görüntülendi

Kendi ekseni etrafında dönen Bennu, bu asteroitten toprak örneklerinin ulaştırılması için tasarlanan OSIRIS-REx uzay istasyonu sayesinde görüntülendi.

ASTEROİTTEN TOPRAK ÖRNEĞİ ALACAK

NASA, son 2 yılda 2 milyar milden fazla mesafe kat eden OSIRIS-REx istasyonunun yaklaşık 1 yıl boyunca asteroidi inceleyeceğini, ardından toprak örneklerini alacağını açıkladı. Aracın dünyaya dönüşü Eylül 2023'te planlanıyor.

ÇAPI 500 METRE VE EN BÜYÜK POTANSİYEL TEHLİKE

500 metre boyutundaki uzay cismi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bilim insanları tarafından keşfedilmişti. Yapılan hesaplamalara göre, 2182 yılında Dünya'ya yaklaşacak olan Bennu, şu anda gezegenimiz için en büyük tehlike arz eden uzay cismi olarak gösteriliyor.