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'Dur' ihtarına uymayan araç ticari otomobile çarptı

Sarıyer'de polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ticari araca çarptı. Kaza sonrası 1 kişi yaralandı.

İHA | 11.09.2019 - 08:34..
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Saat 04.45 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

Sivil polis ekipleri, Muhammet Yıldırım idaresindeki otomobilden şüphelendi. Bunun üzerine polis ekipleri, otomobili takip etmeye başladı.

TİCARİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

Takip edildiğini anlayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri daha sonra otomobilin önünü kesmek için bir yerde durdu. Ekipleri gören otomobil sürücüsü bu sefer geriye doğru kaçmaya başladı.

Süratli bir şekilde geriye doğru kaçan Muhammet Yıldırım, Tahsin Bozkurt idaresindeki ticari otomobile çarparak durabildi.

'Dur' ihtarına uymayan araç ticari otomobile çarptı

KAÇAMADAN YAKALANDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Muhammet Yıldırım, olay yerinden kaçmak istedi. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü kaçamadan yakaladı. Kazada ticari otomobilin içinde müşteri olarak bulunan Mustafa Çınar’da yaralandı.

'Dur' ihtarına uymayan araç ticari otomobile çarptı

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Çınar’ı olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrasında polislerden kaçmak isteyen sürücüye de alkol kontrolü yapıldı. Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin yoğunlaştığı Sarıyer istikameti araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'Dur' ihtarına uymayan araç ticari otomobile çarptı

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