taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9433
Euro
6.5502
Altın
1580.47
Borsa
120149.7
Gram Altın
302.082
Bitcoin
52557.57

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı

Hatay'da dur ihtarına uymayarak otomobilinden bekçilere ateş açan şahıs, bir polis memuruna çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı.

DHA | 28.01.2020 - 02:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi Ümit Sokak'ta uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri 31 DU 909 plakalı otomobili durdurmak istedi.

ATEŞ AÇTI

'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücü, uygulama noktasındaki mahalle bekçilerine tabancayla ateş açtı.

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı


POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Bekçilerin de karşılık vermesi üzerine kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü, durdurmaya çalışan polis memuru Malik Kadirsoy'a çarpıp, yaklaşık 10 metre sürükledi.

ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Olayın ardından otomobilin sürücü, içerisinde arkadaşı Döndü K.'nın da bulunduğu aracı terk edip, yaya olarak kaçtı.

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı


POLİS MEMURUNUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralı polis memuru, vatandaşlar ve meslektaşlarının yardımıyla otomobilinden altından çıkartılıp, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekleri, otomobilde bulunan Döndü K.'yı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaçarken yere poşet içinde uyuşturucu madde attığı tespit edilen ve adının Nuri K. olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı

Dur ihtarına uymayan şahıs polise çarptı


İlginizi Çekebilir
Çanakkale'de 20 köpek zehirlendi
Çanakkale'de 20 kadar sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.
Amasya'da trafik kazası: 6 yaralı
Amasya’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Bartın'da ırmak kenarına yuvarlanan kişi yaralandı
Alkollü olan kişi dengesini kaybederek Bartın Irmağı yatağına yuvarlanması sonucu yaraland
Bandanalı hırsız, 3 bin kişinin arasından tespit edildi
Bursa'da yüzüne bandana takarak silahla marketi soyan ve 3 bin kişi arasında gözlerinden tespit edilerek İstanbul'da yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzin ve motorine indirim yapıldı

7
Çin, yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı

Çin, yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı

12
Bakan Soylu: AFAD ile işbirliği yapılan yardımları aldık

Bakan Soylu: AFAD ile işbirliği yapılan yardımları aldık

8
TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

5
Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm

6
İHH ekipleri deprem bölgesinde yardımlarını sürdürüyor

İHH ekipleri deprem bölgesinde yardımlarını sürdürüyor

7
Ekrem İmamoğlu Erzurum'da tatile gitti

Ekrem İmamoğlu Erzurum'da tatile gitti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir