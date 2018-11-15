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Dur ihtarına uymayan sürücü 100 şişe içkiyle yakalandı

Adana'da 8 kilometre süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Ekipler otomobilin bagajında yaptıkları aramada yaklaşık 100 şişe içki ele geçirdi.

AA | 15.11.2018 - 11:00..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 8 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

D-400 karayolunun Adana-Mersin istikametinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 L 0081 plakalı otomobili durdurmak istedi.

ARABADAN 100 ŞİŞE İÇKİ ÇIKTI

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün Mersin yönüne gittiği anonsu üzerine Otogar Kavşağı polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaklaşık 8 kilometrelik kovalamaca sonucu Barış Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu.

Sürücü Ufuk Y'nin alkollü olduğunu tespit eden ekipler, aracın bagaj kısmında yaklaşık 100 şişe içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ufuk Y, ifade işlemleri için Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. El konulan otomobil de detaylı inceleme için aynı polis merkezine çekildi.

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