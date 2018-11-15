Dur ihtarına uymayan sürücü 100 şişe içkiyle yakalandı

Kar yağışı bir çok ilde etkili oldu

1 Ülkesinde efsane haline gelmiş motorlu taşıtlar Seyahat ettiğimiz ülkelerin çoğunda olmasa da Asya ülkelerinin hemen hepsinde değişik ulaşım araçlarına rastlıyoruz. Bir turist olarak farklı deneyimler yaşamak istiyorum diyenler, sizi buraya alalım.

2 Moody's'den Türkiye raporu Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türkiye ekonomisinin 2019'da daralacağını ileri sürdü. Asıl ilginç olan ise bu gibi raporların seçimden önce ortaya çıkması...

3 G.Saray-F.Bahçe kavgasına Uğur Dündar da katıldı Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süheyl Batum'un TFF'ye yaptığı Fatih Terim eleştirisiyle başlayan kavgaya Uğur Dündar da katıldı. Dündar, "Batum'un görüşü derneği de bağlar. Dikkatlı olunmalı" dedi.

4 Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'na ulaşım kolay olacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na ulaşımın kolay olacağını dile getirdi.

5 İngiltere'de Brexit bakanı istifa etti İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab istifa etti.

6 Papa Francis: Dedikoducular teröristtir Papa Francis, dedikodu yapmayı terörizme benzeterek kesinlikle uzak durulması gereken bir şey olduğunu vurguladı.