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Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza sonucu yakalandı.

AA | 09.05.2019 - 02:26..
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Öğretmenler Bulvarı'nda uygulama yapan Yunus timleri durumundan şüphelendikleri 01 TS 084 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak uyarıya aldırış etmeden kontrol noktasından kaçan sürücü kaza yaparak durdu.

Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

PALMİYE AĞACINA ÇARPTI

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü Ali İzzet Begoviç Bulvarı'nda refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Otomobil sürücüsü Zeki Ş. polisten ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne sürdü. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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