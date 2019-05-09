Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Öğretmenler Bulvarı'nda uygulama yapan Yunus timleri durumundan şüphelendikleri 01 TS 084 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak uyarıya aldırış etmeden kontrol noktasından kaçan sürücü kaza yaparak durdu.
PALMİYE AĞACINA ÇARPTI
Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü Ali İzzet Begoviç Bulvarı'nda refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.
Otomobil sürücüsü Zeki Ş. polisten ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne sürdü. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.