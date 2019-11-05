Dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, Mehmet G. idaresindeki 20 DC 465 plakalı otomobili, durdurmak istedi. Ancak sürücü Mehmet G., polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile şahsın kullandığı otomobil arasında kovalamaca yaşandı.

İKİ POLİS YARALANDI

Kovalamaca esnasında Mehmet G., kullandığı otomobil ile Bekirli Caddesi'nde ekip otosuna çarptı. Kaza sonrası Mehmet G., aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya başlarken, ekip otosunda bulunan polis memurları Muhsin Altaş ve İsmet Aydoğan yaralandı.

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ekip otosuna çarptı İZLE

KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.