'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

Pamukkale ilçesi Üçgen Köprülü Kavşak'ta alkol denetimi yapan trafik polisi ekipleri, ihbar üzerine 20 ES 960 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
Kontrol noktasında durmayan ve kaçan kamyonet sürücüsüyle, kovalamaca yaşandı.
POLİSE ÇARPIP, KAÇTI GİTTİ
Kamyonet sürücüsü Cem U., Denizli-Muğla karayolunda yolu kapanla kapatmaya çalışan polis memuru Yasin Perizan'a çarparak, kaçmaya devam etti.
MEMURUN İKİ BACAĞI DA KIRILDI
Kamyonet, lastiklerine ateş edilerek ve kapan yardımıyla durdurulabildi. Sürücü Cem U. ile araç içerisindeki İ.I, H.Ş, A.U. gözaltına alındı.
İki bacağı kırılan polis memuru ise 112 Acil Servis ekiplerince, Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.