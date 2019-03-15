'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

Levent Gültekin'e göre ezan kutsal değil

1 Türkçede yeni bir sayfa açan öykücülüğü ile Refik Halid Karay 1919’da başlattığı öykücülüğü ile Türk Edebiyatı’nda yeni bir sayfa açan yazarımız Refik Halit Karay, bugüne dek İstanbul’la sınırlı olan öykücülüğü, Anadolu’ya taşıdı.

2 Malatya'ya şehit ateşi düştü Piyade Komando Er Ramazan Önal, Suriye’nin Azez Bölgesi'nde mühimmat patlamasında şehit oldu.

3 HDP: CHP bizim sayemizde kazanacak CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını destekleyen Kandil'in siyasi uzantısı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu uyardı.

4 Merkel Yeni Zelanda’da 2 camiye terör saldırısını kınadı Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırının yasını tuttuğunu ifade etti.

5 AB: Suriye'de çözüm için Türkiye ile iş birliği önemli AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Türkiye-AB iş birliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli" dedi.

6 Yeni Zelanda'daki cami saldırısında 2 Türk yaralandı Yeni Zelanda'da meydana gelen saldırı sırasında 2 Türk'ün yaralandığı belirtildi.