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'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

Denizli'de bir polis memuru, durdurmak istediği kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

AA | 15.03.2019 - 12:28..
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Pamukkale ilçesi Üçgen Köprülü Kavşak'ta alkol denetimi yapan trafik polisi ekipleri, ihbar üzerine 20 ES 960 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Kontrol noktasında durmayan ve kaçan kamyonet sürücüsüyle, kovalamaca yaşandı.

POLİSE ÇARPIP, KAÇTI GİTTİ

Kamyonet sürücüsü Cem U., Denizli-Muğla karayolunda yolu kapanla kapatmaya çalışan polis memuru Yasin Perizan'a çarparak, kaçmaya devam etti.

MEMURUN İKİ BACAĞI DA KIRILDI

Kamyonet, lastiklerine ateş edilerek ve kapan yardımıyla durdurulabildi. Sürücü Cem U. ile araç içerisindeki İ.I, H.Ş, A.U. gözaltına alındı.

İki bacağı kırılan polis memuru ise 112 Acil Servis ekiplerince, Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

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