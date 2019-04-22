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'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

Sarıyer'de bir kadının lüks bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi.

DHA | 22.04.2019 - 08:25..
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Otomobil Bahçeköy civarında ekipler tarafından durdurulmak istendi.

Ancak sürücü kaçmaya çalışırken bir polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

ZORLA ARABAYA BİNDİRİLİP KAÇIRILDI İHBARI YAPILDI

Olay saat 02.00 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Bir kadının zorla lüks bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, Bahçeköy civarında kurulan kontrol noktasında içinde biri kadın üç kişinin bulunduğu 34 NJ 5049 plakalı şüpheli aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü önce durdu. Araçta bulunan kadın ve bir erkek şahsın inmesinin ardından sürücü geri geri kaçmaya başladı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

KAÇMAK İSTERKEN POLİS MEMURUNU EZDİ

Bu sırada otomobilin arka kısmında bulunan polis memuruna çarpan otomobil olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Otomobilin kaçması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı


BELGRAD ORMANINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Bahçeköy'den çıkarak Belgrad Ormanı'na kaçan otomobil ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Bahçeköy Yolu üzerinde polisin açtığı ateş nedeniyle lastikleri patlayan otomobili terk eden şüpheli ormanlık alanda kayıplara karıştı. 

Aracın terk edilmiş olarak bulunması üzerine polis ekipleri şüphelinin kaçabileceği ormanlık alanlarda arama yaptı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen şüpheli bulunamadı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

POLİS MEMURUNUN DURUMU AĞIR

Kaçan sürücünün çarptığı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ilk kontrol noktasında araçtan inen biri kadın iki kişi polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

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