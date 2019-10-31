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Dur ihtarına uymayan sürücünün peşini bırakmadı

Muğla'da, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden polis memurunun o halleri, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DHA | 31.10.2019 - 13:40..
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Dur ihtarına uymayan sürücünün peşini bırakmadı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, dün saat 16.00 sıralarında Muğla'nın Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi'nde seyir halindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı geldi.

İhbar üzerine bölgedeki polis ekipleri, telsiz anonsları ile aracın plakası ve yönü verilerek uyarıldı.

ÖN KAPUTA ÇIKTI

Harekete geçen polis ekipleri, 45 yaşındaki Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı, cadde üzerinde durdurmak istedi. Ancak Ünal Karataş, 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Bunun üzerine 42 yaşındaki trafik polisi Muzaffer Ertürk, ön kaputa atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak Karataş, buna rağmen durmayıp aracının ön kaputundaki polis memuru Ertürk ile ters yöne girip, kaçmaya devam etti.

Aracın önüne atlayan polisi 2 kilometre kaputta taşıdı İZLE

2 KİLOMETRE GİTTİ

Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymayan sürücünün peşini bırakmadı

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayda trafik polisi Ertürk, elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi mesai arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk'ün, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis tarafından gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Ünal Karataş'ın 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Dur ihtarına uymayan sürücünün peşini bırakmadı

5 YIL EHLİYETSİZ OLACAK

Hastanedeki tedavisinin ardından Karataş, ifade işlemleri için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. Ehliyetine daha önce 6 ay ve 2 yıl, bu kez de 5 yıl el konulan Karataş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi.

Dur ihtarına uymayan sürücünün peşini bırakmadı

Dur ihtarına uymayan sürücünün peşini bırakmadı

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